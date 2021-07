Como nunca, Raúl Araiza habla de su nuevo romance: 'Es una mujer encantadora'

Tras un tiempo en la soltería, Raúl El Negro Araiza, tomó la de decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez junto a la actriz Margarita Vega, quien se dice es 28 años menor que él. Lo cierto es que, luego de compartir algunos vistazos de este romance a través de sus redes sociales, el también conductor de Hoy ha abierto finalmente su corazón para revelar cómo marcha todo en este momento de su vida, en el que cuenta con el apoyo de su novia, a quien asegura ya conocía desde hace algún tiempo. Por otro lado, el intérprete de La Desalmada, habló de la comprensión que le ha brindado su nueva conquista ante los múltiples compromisos profesionales en los que ahora se ocupa, pues de cierta manera, ella conoce muy bien el ritmo de trabajo en los foros de televisión, algo que sin duda lo reconforta.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Araiza sostuvo una charla con algunos reporteros a las afueras de Televisa, en donde confesó cómo se siente ahora al disfrutar de esta nueva relación sentimental. “Todo bien, muy contento, lo que pasa es que no dejan guardar nada…”, expresó simpático ante los micrófonos de programas como Suelta la Sopa. “Muy bien, muy padre, muy divertido todo. Yo estoy trabajando muchísimo, la verdad es que han sido solo los fines de semana…”, agregó, dejando ver que, a pesar de sus ocupaciones, tanto él como Margarita han podido encontrar un punto de equilibrio.

En ese sentido, Raúl también destacó lo significativo que ha sido para él haberse dado una nueva oportunidad en el amor, pues entre otras cosas eso ha influido de manera satisfactoria en su estado emocional. De paso, reveló uno de los mayores misterios entre sus fanáticos, al compartir desde cuando es que él y Margarita se conocen. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, agregó, visiblemente sonriente ante las cámaras.

Una pareja que lo comprende

Si algo es importante para Raúl Araiza, es el hecho de poder compaginar su vida personal con la profesional, algo que asegura Margarita tiene muy claro, debido a que ella también se dedica profesionalmente a la actuación. Recordemos que la guapa intérprete de origen colombiano tuvo una participación en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, tan solo por mencionar uno de sus trabajos en la pantalla chica. “Sobre todo que aquí sí hay comprensión completa de la profesión, porque ella ha hecho muchas series y ha hecho muchas cosas, en Colombia y luego acá también. Aquí sí es donde hay, se entiende cuando no se puede ver uno, cuando los llamados te los cambian, etcétera…”, reiteró.

Entre otras cosas, y a pregunta expresa sobre si sus hijas, Camila y Roberta, han tenido la oportunidad de convivir con su nueva pareja, el actor dijo: “No, nada, ahora sí nada porque la verdad yo grabo de lunes a sábado, entonces ha habido muy poquito tiempo realmente…”, aseguró durante la entrevista. Por ahora, Raúl se siente pleno por la estabilidad que ha logrado en su vida manteniendo incluso una linda relación de amistad con su exesposa, Fernanda, con quien asegura lleva un trato estupendo.

