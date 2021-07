María Levy se ríe de los rumores de un supuesto embarazo: ‘Es panza normal’

Desde hace unos meses, María Levy comenzó a hacer eco de un movimiento de empoderamiento con el que invita a sus más de 370 mil seguidores en Instagram a amar su cuerpo. Con imágenes sin filtro en las que muestra el aspecto de su figura en diferentes ángulos, la fotógrafa incentiva a sus fans a sumarse al conocido body positive, razón por la cual se ha estado compartiendo fotos en los que muestra aspectos de su anatomía que antes no se atrevía como su abdomen cuando no luce tan plano como de costumbre. Como parte de estos ejercicios, ayer por la tarde, la joven causó revuelo entre sus seguidores al colocar una imagen por la cual fue cuestionada sobre si estaba embarazada. Siguiendo los pasos de Galilea Montijo y Ariadne Díaz, quienes hace unas semanas pasaron por la misma situación, la joven también se sumó a la tendencia del “no es embarazo, es panza normal”, para responder a los curiosos.

Todo comenzó cuando María compartió una imagen, en la que aparece sentada en el piso, con el abdomen descubierto, que acompañó de la frase: “Este es un recordatorio de que los lunes no son para empezar la dieta”. Minutos después compartió otra foto, en la que se lee: “Este es un recordatorio de que, aunque hayas cenado mucho, tenido un atracón, hayas roto tu dieta o comida, algún alimento prohibido: Hoy necesitas comer”. La fotógrafa retomó estas frases de la cuenta de la Food Freedom, dirigida por Fer Flores, a quien María le escribió: “Gracias por tu sabiduría”. Aunque el sentido de las imágenes estaba pensado en mostrar su cuerpo de forma natural, María comenzó a recibir varios mensajes privados que la cuestionaban sobre si estaba embarazada.

Antes de desmentir la situación, María decidió jugar un poco con la situación y compartió una imagen en la que la vemos con una playera blanca, acariciando su vientre. Para elevar la curiosidad, la fotógrafa le agregó una pequeña imagen al post con la frase: “No existe nada más bonito que ver crecer mi barriguita y saber que falta menos para conocerte”. La primogénita de Mariana Levy continuó jugando por un buen rato con sus seguidores, hasta que, en otra historia, volvió a descubrir su abdomen y comentó tajante: “Para todos los que han estado preguntando si estoy embarazada, la respuesta es no, es panza normal, comí mucho y esto inflamada, ¿ok?”. En otra publicación, compartió otra imagen donde uno de sus seguidores le escribió: “¡Estás embarazada!”, a lo que ella respondió: “No, pos no sabía”.

En mayo pasado, María Levy acudió como invitada al programa Sale el Sol, conducido por su abuelita, Talina Fernández, donde acudió para hablar sobre qué la motivó a utilizar sus redes sociales para terminar con los estereotipos de belleza que tanto han dañado a la sociedad. La fotógrafa reconoció que después de vivir un largo proceso lidiando con un trastorno alimenticio decidió que era tiempo de usar su voz para ayudar a los demás: “Yo luchaba sin parar para ser talla cero y por más que lograra ese objetivo, me sentía cada vez más vacía. Entonces llegó un punto, hace muy poco, en el que me di cuenta que, en esta vida, tenemos la responsabilidad de honrar nuestra existencia siendo felices, entonces dije: ‘En lugar de querer caber en un cuerpo que no tengo, el que tengo lo voy a abrazar, lo voy a sanar, lo voy a proteger y voy a sacar lo mejor que pueda de él'”.

María Levy y el ejemplo que le quiere dar a sus hermanos

La fotógrafa reveló en esta entrevista qué fue lo que la motivó a hacer este cambio en su vida y en sus redes sociales: “Pensaba mucho en mi hermanita chiquita, en Julia, que tiene 5 años y yo decía: ‘¿qué ejemplo quiero ser para ella?’, no quiero ser una persona que le cause inseguridad, sino todo lo contrario, yo quiero que mi hermana diga: ‘Wow, si a mi hermana, porque cambio su cuerpo, no le quedan esos pantalones, no se va a poner a llorar, sino va a decir: ‘Yo no voy a trata de adecuar mi ser a la ropa, sino voy a buscar una ropa que me quede’. Lo último que quiero, cuando alguien se meta a ver mis redes sociales o cuando esté conmigo, es que sientan inseguridad, lo que más quiero es que se sientan empoderadas y que vean que todas pasamos por lo mismo”, explicó la joven de 25 años.