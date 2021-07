Gabriel Soto echa por tierra los rumores: 'Siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas'

Las cosas parecen marchar de maravilla para Geraldine Bazán, quien en medio de sus éxitos profesionales, ha tenido la dicha de volver a darse una oportunidad en el amor, esta vez al disfrutar de una relación sentimental con el empresario Luis Murillo. Lo cierto es que, a pesar de la discreción que mantiene en torno a este tema de su vida personal, la actriz no ha escapado de ser objeto de rumores, situación por la cual su ex, Gabriel Soto, ha sido cuestionado al respecto. A propósito de eso, el galán de telenovelas, quien está comprometido con Irina Baeva, también ha opinado sobre el noviazgo que mantiene la mamá de sus hijas, a quien le ha deseado lo mejor en esta etapa en la que se han dado importantes cambios para ella.

Sin más rodeos, Gabriel hizo frente a los recientes rumores que han comenzado a circular, en los que se habla de un supuesto impedimento que podría poner en riesgo la pensión que él otorga a Geraldine. Ante esto, Soto respondió con toda firmeza, echando por tierra cada uno de estos dichos. “Para nada, eso es totalmente falso, totalmente falso. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también…”, dijo el actor, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

Por si fuera poco, Gabriel se mostró sin filtros al opinar sobre Geraldine y su nueva relación amorosa, haciendo énfasis en lo importante que es para ambos, mantener sus vidas de lo más estables por el bienestar de sus hijas, un compromiso que han cumplido al pie de la letra durante todo este tiempo en que llevan separados. “Me da muchísimo gusto, de verdad…”, dijo de su ex y su nuevo romance. “Siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, el bienestar de nuestras hijas…”, afirmó, para así dejar claro que todo transcurre en completa armonía, cada quien disfrutando al máximo de los nuevos rumbos que han tomado sus vidas.

De la misma manera en que Geraldine retoma su vida sentimental, Gabriel se prepara en estos instantes para dar un importante paso, pues tras su compromiso con Irina Baeva, la pareja ya ha comenzado a trazar los primeros preparativos de su boda, un acontecimiento que sin duda los tiene muy emocionados. “Ya tuvimos una cita con una wedding planner”, dijo Soto, a lo que Irina respondió de lo más emotiva: “Estamos viendo apenas los planes, todo, las fechas, afortunadamente una bendición es que hay muchos planes de trabajo, por lo pronto, estamos muy contentos y estamos acomodando todo para que todo se pudiera dar en el momento perfecto…”, explicó la actriz de origen ruso, dejando en misterio todo lo relacionado con su soñado enlace.

La reciente coincidencia entre Gabriel y Geraldine

Recordemos que, tanto Gabriel como Geraldine, han coincidido recientemente durante el debut que hizo su hija Elissa Marie como actriz, un día tan espacial para los dos, pues además fueron testigos de la primera entrevista que la jovencita dio en su papel de estrella. “Evidentemente creo que como padres, lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos en sus sueños. Es algo que ella siempre quiso hacer…”, señaló el galán a principios de junio en entrevista con Despierta América.

