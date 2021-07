Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, celebra enamorado 3 meses con su guapa novia

Con 21 años de edad, Nicolás, hijo mayor de Ludwika Paleta, está atravesando por un excelente momento en todos los sentidos. Tras el confinamiento, el primogénito de la actriz, se lanzó formalmente su propuesta musical con el estreno de Tranzë, su primer sencillo; tema que este 19 de julio, se convirtió en la canción de fondo para la publicación con la que su novia, la joven actriz Yulianna de Souza, utilizó para la publicación con la que celebró los primeros tres meses de relación con el cantante quien también utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su novia.

Por primera ocasión, Nicolás utilizó un espacio en su feed de Instagram para publicar una imagen al lado de la joven que le robó el corazón: “3 meses a tu lado. Te amo @Yuliannadesouza”, escribió el músico al lado de una selfie en la que aparecen luciendo un gorro con el mismo diseño, pero de diferente color. Este gesto provocó la reacción de la actriz quien le escribió: “Y los que faltan amor. Te amo demasiado. Eres mi todo”, mensaje que él le respondió con un: “Te amo bebé”. Por su parte, la joven compartió una historia sobre la que escribió: “Eres mi todo bebé”.

Aunque Nicolás ocupa sus redes sociales como plataforma para promocionar su trabajo musical, desde que fue flechado por Cupido también lo hace para compartir mensajes dedicados a Yulianna a quien apoya con regularidad a través de este medio donde, hace unas semanas, el joven compartió una imagen de una de las escenas del programa Cómo dice el dicho, donde su novia apareció recientemente, una participación que llenó al músico de orgullo. Todo parece indicar que la relación de los jóvenes va muy enserio y no tienen problema a la hora de demostrar su amor en redes.

El apoyo de su mamá, su otro gran amor

En este camino de independencia que está forjando Nicolás cuenta con el apoyo incondicional de la otra mujer de su vida: su mamá. Aunque el hijo de la actriz había estado viviendo alejado de los reflectores, con su lanzamiento musical también ocurrió sus primeros encuentros con la prensa, tal como ocurrió en enero pasado cuando ofreció su primera entrevista a Ventaneando, donde habló de cómo sus papás lo cobijan en sus decisiones: “Ellos me apoyan en todo lo que hago, me dejan, me dan mi espacio para crecer creativamente y personalmente, así que les agradezco mucho por eso. Además, creo que con que ellos sepan que es algo que me hace feliz y que me estoy expresando con el mundo, creo que me apoyan, así que, todo súper bien”, comentó.

Por su parte, el pasado Día de las Madres, Ludwika compartió una linda selfie al lado de su primogénito que acompañó de la leyenda: “Te amo, contigo aprendí a ser mamá”. En enero del año pasado, la actriz confesó en el espacio de Maxine Woodside que ella siempre quiso convertirse en mamá joven: “Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía 'vamos a tener un bebe' y él me decía 'espérate, espérate, estás muy chiquita’. Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo”, comentó la actriz quien con Nicolás cumplió su sueño.