Fernanda Castillo celebra los 7 meses de su hijo Liam: ‘Lo estoy disfrutando al máximo’

El 19 de diciembre del año pasado, la vida de Fernanda Castillo y Erik Hayser dio un tierno giro con la llegada de su hijo Liam, quien hoy cumple 7 meses. Como ha venido haciendo desde que su bebé cumplió un mes, la actriz ha compartido el ya tradicional pastel con el que ella y su prometido celebran este cumplemes de su bebé quien se encuentra en una de las etapas más tiernas. Como parte del festejo de su hijo, la actriz compartió un texto en el que hizo una reflexión sobre lo complicado que fue para ella la lactancia, actividad que se vio detenida, luego de que la actriz fue ingresada de emergencia al hospital por una complicación post parto casi un mes después de haber dado a luz.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con varias imágenes en la que se le ve alimentando a su bebé, Fernanda narró un poco de cómo fue su proceso: “Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes: la lactancia materna”, escribió en la primera parte de su mensaje donde confesó que, en un principio, para ella no hubo complicaciones; sin embargo, su hospitalización provocó que ella y su bebé tuvieran que comenzar prácticamente de cero: “Mi lactancia comenzó siendo perfecta, hasta que tuve una complicación médica por la que tuvieron que internarme varios días”, recordó.

VER GALERÍA

Sincera, la actriz confesó que durante su estancia en el hospital sólo hubo una cosa que le sirvió de impulso para salir de esa situación y fue la ilusión de reencontrarse con su bebé y alimentarlo, de la misma forma en la que lo hizo desde que nació: “Siempre comparto que, en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebé y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante, pero el problema fue que, al regresar a casa, después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido. Ahí empezó un proceso súper rudo del que sólo salí adelante, porque creo que soy muy terca. Meses de relactar (…) problemas de espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebé, críticas”.

A pesar de que la actriz y el bebé comenzaron de cero, la persistencia y amor que le dedicó a este proceso rindieron frutos y reconocer que hoy, 7 meses después, del nacimiento de su bebé, la hora de la comida es el momento que más valora al lado de su bebé: “He conquistado y agradezco porque, por fin, estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto a Liam”. Por último, la actriz reveló por qué se animó publicar su testimonio: “Comparto esto, porque me hace sentir orgullosa, pero también, porque sé que hay un montón de mujeres leyendo, que están pasando por esta etapa donde, a veces, no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes qué es lo mejor”, escribió.

VER GALERÍA

Erik Hayser, su principal apoyo

Fer no olvidó en este post a quien se ha convertido en uno de sus pilares en la vida, su prometido, Erik Hayser a quien le escribió: “El apoyo incondicional de Erik Hayser que, aunque a veces no me entendiera, me apoyaba igual”. Por su parte, el actor le respondió con un cariñoso mensaje: “Eres una mujer excepcional, un ejemplo de vida y la mejor mamá @Fernandacga. Mi admiración y todo mi amor siempre”. Además de esta importante reflexión sobre la lactancia, Fernanda Castillo también usó una de sus historias para compartir el pastel que, desde el mes uno, dos de sus fans más fieles le envían a su bebé. Para este cumplemes, el animal con el que decoraron este pastelillo fue una llama.