'Tengo tanto miedo de perder mi cabello', Miranda McKeon de Anne with an E ante su duro diagnóstico La joven actriz reveló que este 19 de julio se sometió a su segunda quimioterapia por el cáncer de mama que le fue detectado

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años, Miranda McKeon, actriz de la serie televisiva Anne with an E, no baja la guardia, enfocada de lleno en los tratamientos que debe seguir de ahora en adelante, para hacer frente a esta condición de la que ha hablado a corazón abierto desde hace algunas semanas. Precisamente, las redes sociales de la jovencita han sido el espacio perfecto para comunicar a sus fanáticos cómo se encuentra, no solo dando muestra del optimismo con el que asume esta situación, sino también mostrando en ocasiones esa sensibilidad con la que hoy percibe cada instante de su vida, como lo ha hecho nuevamente en una de sus recientes publicaciones.

Luego de que hace un par de días Miranda anunciara que se sometería a su segunda quimioterapia, este 19 de julio finalmente la intérprete compartió algunos detalles del procedimiento. Sin embargo, reconoce que debido a ciertas circunstancias, no pudo evitar sentir algunas emociones encontradas. “Siendo realistas. Mi mañana fue una auténtica m… He tenido un dolor de garganta durante una semana y media. Solo quiero tragar de nuevo. Me sentía tan frágil y me hice una de esas pruebas de Covid que van al cerebro y una prueba de doble estreptococo (ambas negativas) y eso me puso al límite. Lloré el resto de la mañana…”, comenzó diciendo la actriz, que ha recibido todo el apoyo inmediato de sus fanáticos.

Cabe destacar que Miranda ilustró este mensaje con un álbum fotográfico en el que aparece posando sonriente con un cartel que incluye la leyenda “2 round de quimioterapia”, posteo que le permitió incluso exponer algunos de sus temores a lo largo de esta etapa en la que sus seres queridos no se han apartado de su lado. “Tengo tanto miedo de perder mi cabello. Espero que la gorra fría sea efectiva y que no lo pierda todo. No me quiero volver a sentir enferma por otra semana…”, explicó, para luego revelar que, a pesar de todo, trata siempre de mantenerse con buenos ánimos. “No me he sentido realmente triste desde que escribí mi última publicación sobre el duelo hace aproximadamente un mes. He sentido como si debiera sentirme triste, pero honestamente, he sido extremadamente feliz recientemente. Pero esta mañana me sentí triste hasta la médula. Hoy no hay un mensaje feliz, pero tengo una publicación en el blog, más adelante sobre lo mágica que ha sido la semana pasada y que traerá alegría…”, continuó.

Optimista ante su tratamiento

Finalmente, Miranda se refirió a la quimioterapia que le fue realizada este lunes, como parte de un tratamiento que incluye una serie de ultrasonidos, ecografías, así como consultas con cirujanos y oncólogos, por lo que ha depositado toda su confianza en los procedimientos y segura de que así logrará salir adelante. “Emocionada por la terapia para matar más cáncer hoy. Sintiéndome optimista esta tarde”, dijo, para luego referirse de manera simpática al look elegido para acudir a su importante cita con los especialistas. “Lindos atuendos… tengo que al menos lucir linda mientras hago esta m…”, finalizó.

Para Miranda no fue fácil asumir tal situación, luego que durante una escapada de fin de semana con sus amigos, descubriera un bulto en uno de sus senos. Posteriormente, tomó la decisión de acudir con los médicos, quienes le confirmaron lo inesperado, sus resultados habían salido positivos para cáncer de mama, una situación que se da de manera poco común en mujeres jóvenes, por lo que su caso fue considerado como “uno en un millón”, según compartió recientemente en entrevista con People.

