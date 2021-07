Galilea Montijo, la mayor promotora del lugar en donde se dio el flechazo con su marido

Cuando Galilea Montijo no está trabajando, aprovecha el tiempo libre para disfrutar de su segundo hogar: Acapulco. Cada que tiene oportunidad, la conductora y su familia se trasladan a Guerrero donde disfrutan bajo el sol, tal como lo hicieron este fin de semana, que los vimos muy divertidos explorando los rincones más bellos del puerto. A través de redes sociales, tanto la conductora, como su esposo, Fernando Reina, compartieron fotos de esta escapada que terminó justo a tiempo para que Galilea llegara a tiempo este lunes al programa Hoy que, esta semana, tendrá de conductora invitada a Tania Rincón.

Con una entrañable imagen al lado de Galilea y de su hijo Mateo, Fernando Reina compartió con sus seguidores un poco de lo que estuvieron haciendo este fin de semana en el que le mostró a su familia nuevos sitios de su ciudad natal: “Hoy anduvimos en Xaltianguis explorando los hermosos paisajes que ofrece la zona rural de Acapulco”, escribió el político al lado del hashtag #Domigofamiliar. En la imagen, aparecen los tres tomando un descanso luego de una caminata, pues el esposo de la conductora es fanático de mostrarle a su familia los sitios más lindos de Acapulco, recordemos que fue justo así que conquistó a Galilea.

Esta entrañable foto familiar provocó la reacción de varios seguidores, entre ellos, su esposa quien dejó en la parte de los comentarios un emoji de corazón, mismo gesto que tuvo Roxana Castellanos, Paul Stanley y Raúl Araiza. Por su parte, la conductora también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de su fin de semana en Acapulco. La conductora aprovechó este espectacular telón de fondo para posar con un traje de baño de dos piezas de su firma Latingal, su proyecto de empresaria en el que está triunfando con la apertura de su primera boutique, un importante paso en el que estuvo cobijada por su esposo quien le escribió el día de la inauguración: “Esa sonrisa no tiene precio. ¡Felicidades! amor por concretar una meta más en tu lista de cosas por hacer en la vida; siempre acompañándote y disfrutando tu éxito, como si fuera el mío”.

Acapulco, un lugar muy especial para la familia

Además de ser la ciudad natal de Fernando Reina, Acapulco juega un papel importante en la historia de amor de la conductora y el político, pues fue el sitio donde fueron flechados por Cupido. El año pasado, Galilea contó, en entrevista con el programa Hoy, cómo fue que su relación de amistad se convirtió en amor: “Yo conocí a Fer, porque estaba trabajando yo en todo el estado de Guerrero yo dije: ‘Ay ese muchacho tan guapo, con esa cana al frente’. El primer día que llego a Acapulco y que lo veo dije: ‘¡Qué flojera!’, porque ahí donde me ven suelo ser muy antisocial, en el sentido de que, los fines de semana, yo los disfruto mucho y los disfruto en mi casa. Cuando llegamos él muy amable (…) hacíamos unos recorridos pesadísimos. A la siguiente semana que lo vi fue muy divertido, me reía mucho de él”, recordó.

Aunque Fernando sí llamaba su atención, no fue hasta después que Cupido los flechó: “Cuando nos volvimos a ver fue cómo: ‘¿qué nos pasó?’, en qué momento todo esto se transformó y desde ahí no nos separamos. A los seis meses de conocernos, yo ya estaba casada y embarazada. La verdad es que nos besamos y ya no nos soltamos”. Galilea recordó que durante los primeros tres meses de noviazgo se dio cuenta del excelente papá y ser humano que su marido: “A los tres meses dije: ‘Yo con él sí ando teniendo un hijo’”. La conductora recordó que su esposo le pidió matrimonio, pero no le dio anillo de compromiso, debido a que ella ya había regresado algunos. En agosto de 2011, Galilea Montijo y Fernando Reina se casaron en Acapulco en una espectacular boda que compartieron en exclusiva para ¡HOLA!