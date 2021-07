'¡Te amamos!', Tania Rincón llega al programa Hoy como conductora invitada

El elenco del programa Hoy vivió hace apenas algunos días uno de los instantes más emotivos, tras brindarle una cálida despedida a Marisol González, quien a partir de este momento se enfocará de lleno a su familia. De hecho, la guapa tapatía reveló que no se trata de un adiós, sino más bien de un “hasta luego”, dejando así abierta la posibilidad de un regreso en cuanto esté preparada para ello. Tras ese episodio en el que hubo lágrimas y abrazos, el matutino arrancó la mañana de este 19 de julio con una sorpresa, al presentar nada más y nada menos que a Tania Rincón, quien será la conductora invitada de esta emisión por una semana.

Fue al inicio del programa cuando Raúl Araiza, Arath de la Torre, Andy Escalona, Paul Stanley y Galilea Montijo dieron la bienvenida a la presentadora, quien con una sonrisa inició así esta aventura. “Esta semana estará conduciendo con nosotros Tania Rincón, ¡te amamos Tania!”, dijo Gali, lo que de inmediato dio pie a los aplausos y a una calurosa bienvenida en el foro. De inmediato, la también presentadora de Guerreros asumió su papel como toda una profesional, participando en las secciones principales del programa, una de ellas Desayunando y chismeando, en la que dio muestra de su naturalidad y desenvolvimiento ante las cámaras.

Ante la emoción que provocó en Tania su llegada al programa, la conductora compartió algunas fotografías en sus redes sociales, luciendo guapísima con el outfit elegido para inaugurar su semana como integrante de este reconocido elenco. “Esta semana estaré de invitada en @programahoy”, escribió en su cuenta de Instagram, al pie de algunas postales en las que aparece durante sus intervenciones. De esta manera, Rincón cumple con uno de los compromisos profesionales más esperados entre sus seguidores, quienes están muy pendientes de su participación en Hoy, algo que si bien se había rumorado, finalmente fue confirmado.

Por lo pronto, la producción de Hoy se acopla a los cambios, dando sorpresas a los televidentes, quienes han sido testigos del paso de importantes talentos por este espacio, como semanas atrás lo hizo Anette Michel, quien tras abandonar las filas de TV Azteca, -de igual forma que ocurrió con Tania Rincón-, tocó puertas en Televisa. De esta manera, el matutino se renueva, en espera de conocer si, en el lugar que ocupaba Marisol, habrá alguna conductora que de manera temporal ocupe asuma esta posición, algo que, hasta el momento, es por todos desconocido.

Superó el Covid

Lo cierto es que esta es una etapa de plenitud para Tania, quien hace poco más de un mes, se vio afectada, como millones de personas en el mundo entero, por el Covid-19. Esta situación le impidió continuar con sus actividades en la conducción del programa Guerrero, compromiso que retomó tras superar la enfermedad, de la que compartió detalles con sus fanáticos a través de las redes sociales. A través de un clip, incluso explicó lo difícil que esto estaba resultando para ella, pues debido a esta situación tuvo que mantenerse alejada de sus seres queridos. “Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos”, dijo. A pesar de todo, la presentadora logró pasar la página de ese episodio, enteramente feliz de encontrarse mejor y retomar de lleno sus actividades. “Estoy feliz de estar de regreso, todavía no lo puedo creer, siento que fue una pesadilla el haber estado tanto tiempo encerrada en casa, pero estoy muy contenta”, dijo a finales de junio.

