Itatí Cantoral, conmovida hasta las lágrimas, en la Primera Comunión de su hija María Itatí

Este fin de semana la familia de Itatí Cantoral se vistió de gala por la Primera Comunión de la menor de sus hijos, María Itatí quien recibió este sacramento en la Parroquia de Felipe de Jesús, en Jiutepec, Morelos, donde se llevó a cabo la misa y más tarde, la recepción en un jardín donde vimos a familiares y amigos cobijándola en este importante momento. Aunque se había prometido no llorar, Itatí no pudo evitar las lágrimas durante la ceremonia donde, según contó su hijo José Eduardo, estuvo muy presente doña Zucchi Cantoral, mamá de la actriz, quien lamentablemente falleció en agosto del año pasado: “Estoy muy orgulloso de María Itatí, este es un momento muy mágico, porque ahorita todos tenemos a mi abuela en el corazón”, declaró el joven a las cámaras de Hoy.

Durante la ceremonia, Itatí Cantoral se mostró muy conmovida; aunque, según le confesó a la prensa, no quería que la emoción le ganara, pero no lo pudo evitar: “Inolvidables, yo se los juro que dije: ‘No voy a llorar’, venía concentradísima, se me van a despegar las pestañas que me pusieron carísimas, pero fue inevitable”, comentó, también en entrevista con el programa Hoy. En la misa, María Itatí estuvo acompañada por sus papás y por su hermano José Eduardo y de su mejor amiga Julia (hermana de los gemelos) quien es hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, a quien también vimos en la ceremonia y en la fiesta disfrutando al lado de la festejada. En la recepción, Itatí protagonizó un excepcional momento al lado de su hijo José Eduardo con quien bailó el vals.

Al llegar a la recepción, Itatí Cantoral, María Itatí y Carlos Alberto Cruz, exesposo de la actriz y papá de la festejada, concedieron una entrevista conjunta al programa Venga la Alegría, donde la protagonista de La Mexicana y el Güero, se dijo feliz: “Nos sentimos, ¿verdad Carlos?, muy contentos de este día, María Itatí, ¿cómo te sientes?", comentó Itatí cuestionando a su hija quien confesó que durante la ceremonia fue víctima de la emoción: “Muy bien, me sentí algo nerviosa, no quería equivocarme o decir una palabra que no era”. Por último, Cantoral reconoció que esta celebración fue muy especial porque su hija tiene un lugar muy importante en su hogar: “Estuvimos aquí celebrando a la princesa de la casa, a la consentida de la familia, María Itatí”.

Aunque todo salió como lo tenía planeado, Itatí Cantoral confesó que estuvo a nada de cancelar el evento, debido a los aumentos en casos de Covid-19; sin embargo, se encargó de que la celebración contara con las medidas necesarias para que sus invitados no corrieran peligro: “Ya entregándome a Dios, porque hace 4 días sí lo iba a cancelar, hablé con todos, es complicado, la nueva cepa Delta que aunque estés vacunado, todavía ha habido casos de hospitalización, no está fácil, pero somos pocas personas y vamos a tener distancia y esperemos en Dios que no pase nada, porque nos vamos a cuidar”, comentó Itatí, también a Venga la Alegría.

Los gemelos Santamaria, el gran apoyo de su hermanita

En la misa, María Itatí no sólo contó con el respaldo de sus papás y de sus padrinos, en la primera fila, también vimos a su hermano José Eduardo quien habló de lo mucho que su hermanita significa para él y, para su hermano gemelo Roberto quien, no pudo asistir a la Primera Comunión por una poderosa razón: “Siendo una de mis dos hermanas, es una responsabilidad muy grande para mí, siempre la voy a acompañar, al igual que Roberto que está jugando un partido muy importante ahorita, por eso que no pudo venir a la misa, pero estamos muy contentos y vamos a estar, con ella siempre”, comentó a VLA, Eduardo Jr.