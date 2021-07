Sofía Rivera Torres a Eduardo Videgaray por su cumpleaños: ‘Quiero caminar siempre de tu mano’

Por segundo año consecutivo, Eduardo Videgaray celebró su cumpleaños al lado de la mujer que le devolvió la sonrisa, su esposa, Sofía Rivera Torres quien desde las primeras horas de este 16 de julio, utilizó su cuenta de Instagram, para compartir un álbum de fotos al lado del cumpleañero a quien le dedicó un romántico mensaje a modo de felicitación. Para la portada de este post, la conductora de ¡Que importa! eligió una imagen donde aparecen mostrando sus anillos de casados, un título que asumieron en noviembre del año pasado, cuando se dieron el ‘sí acepto’ en una íntima ceremonia realizada en una terraza de un hotel de la Ciudad de México donde estuvieron cobijados por un reducido número de invitados debido a la contingencia por el Covid-19.

Sofía incluyó en su felicitación, un texto donde expresó lo orgullosa que está de su esposo con quien tiene una relación única: “¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida, el mejor compañero de viajes, con quien aprendí que se puede llorar de felicidad! Que nunca se nos acaben las risas, los viajes, el despertarnos a besos y dormirnos abrazados. Quiero caminar siempre de tu mano y presumirte a todos, eres todo lo que siempre soñé. Prometo ser tu mayor fan y admirarte hasta que la muerte nos separe. Hoy en tu día (y siempre) que seas muy feliz mi guapo, para nunca dejar de ver esa sonrisa que me enamoró y me enamora a diario. Te amo @Eduardovidegaray nada más no canso de ti”, se lee en su feed.

Casi de inmediato, Eduardo reaccionó en los comentarios con un mensaje de agradecimiento en el que resaltó lo importante que ha sido su presencia en su vida: “Gracias @Sofiariveratorres amor de mi vida. Gracias por hacer toda la diferencia en mi cumpleaños y todos los días”. Como parte de las sorpresas que Sofía preparó para su esposo, destacó una piñata que mandó a hacer con la imagen de Eduardo quien se mostró muy divertido con este detalle que le sorprendió por lo bien elaborada que estaba, pues cuidaron cada detalle que hizo que la piñata luciera idéntica a el conductor: “Amor, si pudieras darte de palazos a ti mismo, ¿qué harías?”, comentó divertida Sofía justo el primer minuto de este viernes.

A finales de junio, Sofía y Eduardo acudieron como invitados al programa Montse & Joe donde mostraron un poco de su complicidad como pareja, incluso, la conductora se animó a contar cómo fue que comenzó su historia de amor, un flechazo que ocurrió a partir de su trabajo juntos en ¡Qué importa!: “Empezamos a trabajar juntos, viéndonos todos los días, ahí fue. Me di cuenta que, su persona física, no es Eduardo Videgaray, él no es un mujeriego, fiestero, es totalmente otra cosa. Lleva tres matrimonios, nació para estar casado”, reveló la conductora quien aseguró que no se arrepiente de haberse enamorado de su compañero de trabajo.

¿Cómo fue que decidieron casarse?

En esta conversación, Sofía Rivera Torres dio a conocer que en sus planes no estaba casarse con Eduardo, pero explicó por qué tomaron la decisión: “Yo no me quería casar, realmente él era el de la prisa”, comentó la presentadora quien contó que Videgaray le propuso pasar con él el confinamiento, situación que los hizo convivir y notar la buena mancuerna que hacen como pareja: “Esta cañón, nosotros nos dimos cuenta cuando nos fuimos a vivir juntos que como mejor funcionamos es estando pegados todo el día y eso muy poca gente lo dice”, explicó Sofía quien esa noche se encargó de darle un reconocimiento a Videgaray por sus 30 años de trayectoria.