Entre lágrimas y abrazos, así fue la emotiva despedida de Marisol González del programa Hoy Andrea Legarreta y Galilea Montijo dedicaron unas palabras a la ex reina de belleza, que agradeció por el apoyo recibido cada mañana

Con todos los honores, Marisol González cerró uno de los ciclos más importantes en su vida, al despedirse de las transmisiones del programa televisivo Hoy, no sin antes indicar que no se trata de un adiós, sino más bien de un hasta luego. Cobijada por el cariño de sus compañeros Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Andy Escalona y Lambda García, la tapatía dirigió un breve mensaje al final de la emisión de este 16 de julio, reiterando así su enorme agradecimiento por la oportunidad que tuvo de pertenecer a las filas de una de las producciones más importantes de la televisión mexicana. Por ahora, la ex reina de belleza también se prepara para vivir una nueva etapa enfocada en su familia, tal cual lo reveló en días pasados al destapar las razones detrás de esta importante decisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Visiblemente conmovida, Marisol tomó la palabra para expresarse sobre su partida, dando el debido reconocimiento a las personas que cada mañana la apoyaron para que su presencia en las emisiones fuera inolvidable. “Los amo, de verdad, gracias a todos. A cabina, audio, vestuario, maquillaje, a mis compañeros, productores, a iluminación. Todos siempre se portaron maravillosos conmigo, siempre me echaban porras, siempre me hicieron sentir como en casa, como en familia, siempre los voy a extrañar muchísimo pero esperemos que esto no sea un adiós, sino un hasta luego…”, dijo entre lágrimas, mientras recibía los abrazos de los demás conductores y lanzaban algunos aplausos al interior del foro.

Por su lado, Andrea Legarreta destacó las grandes cualidades de Marisol, poniendo en alto su carácter profesional, siempre dispuesta a dar lo mejor sí misma en cada transmisión, algo que asegura el público pudo percibir desde sus hogares. “Estamos muy orgullosos de ti, en verdad, el amor que das, toda la ternura, lo educada, lo cariñosa, lo entusiasta, lo comprometida, yo creo que toda la gente lo ve a través de sus pantallas. Y has hecho un gran trabajo. Esto no es un adiós, aquí te esperamos…”. Del mismo modo, Galilea le reiteró su aprecio, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. “Acá te esperamos y sabemos que son momentos en los que uno tiene que tomar decisiones difíciles porque está tu trabajo, está tu familia, y este momento es de tu familia y aquí te esperamos nosotros…”, dijo.

VER GALERÍA

El detrás de cámaras de su emotiva despedida

A través de sus redes sociales, Marisol también compartió algunas postales y videos de este día que será inolvidable para ella, y en el que se aprecia a toda la producción del matutino posando para una fotografía del recuerdo. Por si fuera poco, también incluye algunos clips en los que se escuchan las emotivas que le dedican mientras ella no puede contener las lágrimas. “Gracias a todos por ser parte de este sueño, en especial a todo el equipo de @programahoy. Hace muchos años soy fan del programa, desde que llegué a México soñé con estar en él, lograr ser parte del equipo es de lo más bonito que he vivido…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Marisol también agradeció rotundamente a la fallecida Magda Rodríguez, quien creyó en ella al darle esta oportunidad, recordando la paciencia y el apoyo que siempre le brindó para hacer esto posible. “Gracias a mis compañeros que cada uno deja una huella muy especial en mí, @andy_escalona, @andrealegarreta, @galileamontijo, @lambgarcia, @paulstanleyd, @negroaraiza, @arathdelatorre y no acabaría de nombrar a todos los que hicieron que fueran mágicos estos dos años”, escribió para posteriormente hacer una promesa que en cualquier momento espera cumplir. “Este no es un adiós sino un hasta luego. Una pausa familiar y regresamos con todo”, finalizó.

VER GALERÍA