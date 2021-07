Michelle Renaud y cómo la apoyó su expareja en una de las decisiones más importantes de su vida

Quitarse los implantes mamarios fue para Michelle Renaud algo más que un acto de valentía, pues gracias a ese importante paso pudo valorarse como nunca antes lo había hecho. Desde ese instante, muchas cosas comenzaron a cambiar en su vida, dejando atrás un periodo de dificultades físicas y emocionales, para tomar la decisión de ser una mejor versión de sí misma, algo que finalmente pudo lograr y de lo que hoy se siente plenamente orgullosa. Por supuesto, durante el proceso tuvo la fortuna de contar con el apoyo de sus seres queridos, en especial de quien era su pareja en aquel momento, así lo reveló la guapa actriz, quien se caracteriza por la transparencia con la que suele abordar de manera pública diversos aspectos de su entorno personal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Luego de aquella cirugía, Michelle reconoce que atravesó por un periodo complejo, sobre todo por no tener claro cómo se plantearían los nuevos escenarios en su vida, en específico el de la reacción que tendría su pareja, de quien no mencionó el nombre. “Lo que más te da inseguridad es tu intimidad, sobre todo cuando tienes pareja, ¿cómo me va a ver ahora?, ¿le va a gusta?, ¿no? Entonces como todo este proceso lo viví con él y él vio lo peor de lo peor, aún así me dio besos y me dijo: ‘Tú eres hermosa’, entonces ese gran miedo bajó…”, reveló la estrella de telenovelas durante la plática que mantuvo para el canal de YouTube de Marco Antonio Regil.

Al ahondar en sus palabras, Michelle reiteró lo importante que fue para ella contar con el respaldo de su novio, con quien caminó de la mano hacia una nueva etapa que hoy recuerda con mucho cariño. “En ese caso mi pareja me ayudó muchísimo, me contuvo muchísimo y para mí fue como un shot de autoestima o de fortaleza el decir: ‘Fui más fuerte que la estética, me quiero más que del cómo me veo’. Yo pensé que nunca me iba a atrever a hacer eso, no lo veía en mi cabeza. Preferí mi salud, prefiero a mi hijo, me prefiero a mí que cómo me van a ver, que si me van a dar trabajo, que si les voy a gustar que si no…”, agregó.

VER GALERÍA

El valioso consejo de Michelle

A raíz de este significativo cambio en su vida, Michelle ha tenido la oportunidad de acercarse a las historias de otras mujeres que atraviesan por una situación similar, lamentando que sean las parejas de las mismas, quienes las condicionen ante sus propias decisiones. “Pero me ayudó mucho, mucho mi pareja. Para mí, y sí quiero hacer énfasis en la pareja, porque a mí me llegan muchos mensajes de mujeres que me dicen: ‘Es que ya le dije a mi novio que me siento mal, y mi novio me dice que si no tengo boobies me deja’…”, revelo durante la charla.

A propósito de eso, aprovechó para enviar un contundente mensaje, defendiendo ante todo el derecho que tiene cualquier mujer sobre su cuerpo. “Hombres, ustedes no tienen que meterse en el cuerpo de ninguna mujer jamás, no hay forma. Ni siquiera tienen voz y voto en el cuerpo de una mujer, ustedes lo que tienen que hacer es amar y valorar a su esposa, a su pareja, a su hermana, a su mamá tal cual son…”, dijo la intérprete de melodramas como Hijas de la Luna, invitando a sus seguidoras a echar abajo las inseguridades físicas y a valorar la compañía de una pareja que te quiera y acepte por como eres.

VER GALERÍA