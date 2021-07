JLo rompe el silencio y habla por primera vez de la ruptura con Alex Rodriguez

A tres meses de que confirmó su ruptura con Alex Rodríguez, JLo habla por primera ocasión de su separación. Con toda sinceridad, la cantante le contó a Ebro Darden, en su programa The Ebro Show (Apple Music) que se dio cuenta de que su relación con el exbeisbolista había tomado otra dirección. Confesó que se dejó guiar por su intuición y comenzó a ver el rumbo que realmente había tomado su noviazgo con Alex con quien se comprometió en 2019. Aunque habían comenzado con los preparativos de la boda, la pandemia le puso un alto total a ese plan que finalmente nunca se llevó a cabo.

JLo se sinceró y dijo: “Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas: ‘Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debemos procesar estos momentos”. La cantante continuó haciendo referencia a que no fue fácil tomar la decisión de terminar esa relación: “A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, explicó.

Con el tiempo, JLo ha ido confirmando que tomó una buena decisión, pues se encuentra muy tranquila disfrutando de su soltería: “Estoy bien. Amo mi vida en este momento. Amo lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndose continuamente. Y este tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo siempre me inspira”, confesó. Aunque esta es la primera entrevista que en la que JLo responde directamente a su reciente ruptura; hace unas semanas, le contó a Zane Lowe en Apple Music 1 que fue durante la filmación Shotgun Wedding, en República Dominicana, que se dio cuenta que se sentía cómoda con la idea de la soltería: “Ahí llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”, dijo.

JLo vuelve a sonreír

Después de terminar con Alex Rodriguez, JLo acaparó nuevamente los titulares por su cercanía con su exnovio, Ben Affleck. Tras volver a la soltería, la cantante estuvo disfrutando de la compañía del actor con quien, hace un mes, fue captada en medio de un apasionado beso con el que se confirmó que habían decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor que terminó en 2004, luego de dos años de relación. Lo de JLo y Ben va tan bien que, esta mañana, el Daily Mail reveló que la pareja está en búsqueda de una mansión en Los Ángeles a donde la cantante decidió mudarse con sus hijos para estar más cerca de su novio.

El primer flechazo entre JLo y Ben Affleck comenzó en 2002 cuando se convirtieron en los favoritos del público que los bautizó como Beniffer. Su romance iba tan bien que meses después de dar inicio con su historia de amor se comprometieron; sin embargo, en medio de los planes de la boda, JLo terminó la relación y canceló el enlace en 2004. Aunque se separaron como pareja, la cantante y el actor mantuvieron una relación muy cordial, incluso cercana, pues se dice que nunca existió un distanciamiento entre ellos, por lo que, en su círculo más cercano, no fue nuevo que estuvieran compartiendo tiempo juntos tras el truene de Alex, pues el cariño nunca dejó de existir.