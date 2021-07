Sofía Aragón anuncia orgullosa su próximo debut como actriz de cine

Sofía Aragón es el claro ejemplo de que no sólo es una cara bonita. Además de ser una gran conductora y escritora de libros como El color de lo invisible, ahora, la tapatía está a punto de mostrar otro de sus talentos, hasta ahora ocultos, el de actriz. A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores el trailer de la cinta Génesis, proyecto por el que entrará por la puerta grande al mundo de la actuación, en otro de los gremios a los que anhela llegar como guionista: el cine. La exreina de belleza, quien hace unos meses anunció que ha decidido posponer su boda con Francisco Bernot, por motivos de trabajo, expresó su emoción por compartir con sus fans esta noticia.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía publicó este clip donde aparece en su faceta como actriz: “No puedo explicar la emoción de este momento. Mi primera actuación para cine. Cuando vi el trailer, no pude evitar sonreír llena de lágrimas. Qué contradictorias son las emociones y que increíble la vida, cuando gente con magia, se cruza por tu camino y cree en ti”, escribió en la primera parte del mensaje que continuó con unas líneas dedicadas al director Roger González: “Gracias por hacerme parte de este proyecto. ¡El primero de muchos!”, por su parte, el también conductor, le respondió: “¡Me encantas actuando!”. Según dio a conocer Sofía, este filme llegará a las pantallas de nuestro país en agosto próximo.

Aunque pocas veces Sofía habla de cómo su espectacular físico, en ocasiones, juega en su contra, durante un TEDx, la tapatía abrió su corazón y confesó cómo ha tenido que demostrar, una y otra vez, que no sólo es una cara bonita: “Como reina de belleza es difícil interpretar a una mujer como alguien que logró algo, además de su belleza, y me pesa todos los días explicar que la belleza es lo último que me importa, pero hoy en día, me siento muy orgullosa de convertirme en una conferencista a nivel nacional que puede explicar que la belleza física de una mujer no es lo que la define, es más, absolutamente nada, en un ser humano lo define y eso nos hace sumamente poderosos”, comentó en diciembre de 2019.

Los grandes planes de Sofía en cine

En ese sentido, Sofía está dispuesta a seguir rompiendo estereotipos y recientemente habló de otra de sus inquietudes que está por desarrollar, ahora, como guionista de cine, una faceta en la que está pensando en grande: “Tengo escritas dos películas posibles, una de ellas no está terminada, pero tiene como esta fase de terror, hace mucho tiempo lo dije, que me encantaría que Guillermo del Toro pudiera involucrarse. Pero esta película que ya terminé me encantaría que, si es que Alonso Cuarón me estuviera escuchando, que se involucrara, porque siento que es una película que se adapta muy bien a su estilo cinematográfico”, comentó en mayo pasado a Ventaneando.

En marzo del año pasado, Sofía Aragón le reveló, en una sincera entrevista con Roger González, cómo es que desde muy pequeña comenzó a soñar en grande. En aquella ocasión, la tapatía reveló cómo es que vio cristalizado uno de esos anhelos: “A los 4 años, viendo Miss Universo, gana una mujer de color y yo le dije a mi papá: ‘Yo quiero concursar porque ahí ganan las mujeres diferentes’. A lo largo de mi camino, de alguna manera siempre supe que iba a llegar a Miss Universo o tenía el decreto de llegar a Miss Universo”, recordó la exreina de belleza quien ahora está en camino para cumplir su sueño en el cine.