Ari Borovoy hace un llamado a sus compañeros de OV7: ‘Dejémonos el ego a un lado, sentémonos’

Después de semanas de estar en medio de la polémica, luego de que Lidia Ávila hiciera público el distanciamiento entre los integrantes de OV7, la mayoría de los involucrados ha hablado con la prensa sobre las diferencias que los mantienen alejados. Con la mejor intención de llegar a un acuerdo con sus compañeros, esta tarde, Ari Borovoy realizó un Live en su cuenta de Instagram donde recapituló cómo fue que la agrupación llegó al punto de perder la comunicación e hizo un llamado a los OV7 para reunirse y llegar a un acuerdo por el bien de los fans: “Se abrió una puerta que tenemos que cerrar, porque de otra manera no vamos a llegar a nada, no es nuestro estilo”, comentó en una parte del clip.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Debido a que la comunicación está rota con sus compañeros, Ari les hizo un llamado a través de redes sociales: “Decidí hacer este video para platicar un poquito de todo esto y decir que yo, Ari -trato de cuidar todas las palabras- tengo una propuesta, no impuesta, una propuesta y lo digo aquí, porque este ha sido, lamentablemente, el foro y el espacio en el que me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras; tenemos un chat entre nosotros 7 que está prácticamente inhábil desde hace varios meses y que lo voy a usar mañana, u hoy mismo, para poner lo que, en este momento, voy a proponer que es: Que nos reunamos en privado”, comentó.

VER GALERÍA

Borovoy fue más específico y detalló cómo plantea que se de esta reunión: “Quiero proponer eso, que nos reunamos en privado, que nos juntemos los 7, que nos juntemos con la gente de OCESA y que antes de que termine este mes, hoy estamos a 15, antes de que termine este mes, podamos dar certeza de lo que va a pasar y podamos decir juntos, en un comunicado, en un video o en una rueda de prensa, lo que se defina, si va esta gira, para delante o no, en caso de que vaya para adelante, me parece que 15 días son suficientes para ponernos de acuerdo nosotros y que la gente de OCESA también se ponga de acuerdo con sus promotores y darle certeza a los fans”.

Invitó a sus compañeros a dejar las diferencias a un lado y reconciliarse por el bien de sus seguidores que están muy ilusionados de celebrar con ellos los 30 años de la agrupación: “Dejémonos el ego a un lado, sentémonos. Esto parece un clásico de futbol América vs Chivas cuando se trata de una gira de un grupo de cuarentones que estamos reaccionando como gente de 10 o 12 años”. Adelantó que será él quien dé el primer paso para restablecer la comunicación con sus compañeros: “Terminando esta Live lo voy a proponer en el chat de nosotros, ojalá tenga respuesta de todos, me parece que es la única manera que tenemos para poder llegar a un buen acuerdo y repito, sobre todo, que los fans tengan claridad y certeza de qué es lo que va a pasar”.

VER GALERÍA

Su símbolo de paz

Con el objetivo de que los fans conozcan públicamente, cuál es la postura de cada uno, Ari hizo otra propuesta: “En son de paz, proponiendo y no imponiendo, yo voy a poner el avatar de mi Instagram en blanco, deseando que mis otros compañeros – que me parece hasta ridículo estarlo diciendo por acá- hagan lo mismo como una muestra de que tienen toda la intención de sentarnos y juntarnos”. Por último, aseguró que los dimes y diretes en la prensa están provocando que la distancia entre los integrantes sea mayor y llamó a poner un alto a esta situación: “Esto, sin lugar a dudas, no nos funciona, no es como nos hemos comportado nunca. Agradecemos muchísimo a la prensa, agradecemos muchísimo a los fans”, finalizó.