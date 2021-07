'Una en un millón', Miranda McKeon, actriz de Anne with an E, tras ser diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años La joven reveló cómo fue que descubrió un bulto en uno de sus senos, lo que la llevó a acudir de inmediato al médico

De un instante a otro, la vida de la actriz Miranda McKeon, quien interpreta a Josie Pye en la serie televisiva Anne with an E, dio un giro inesperado. La joven de 19 años se encontraba disfrutando de una escapada de fin de semana con sus amigos, cuando descubrió algo extraño en su cuerpo, un bulto en uno de sus senos del que nunca antes se había percatado. De inmediato, según cuenta, ella se sintió segura de que ese hallazgo no representaría algún riesgo, pues tenía muy claro que, debido a su edad, las cosas podrían ser distintas. Sin embargo, la incertidumbre rondó en su cabeza, por lo que decidió tener certeza sobre lo que estaba ocurriendo, sin imaginar el diagnóstico que recibiría tras la realización de una serie de estudios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Miranda se sinceró sobre cómo vivió ese momento, cuando mientras se encontraba en el baño acomodándose la blusa “rozó un bulto” que atrajo toda su atención. “Pensé: ‘Wow, este es el momento’. Inmediatamente me fui al peor de los escenarios. Este es el momento en el que todo cambia y no hay marcha atrás. Pero después de meterme en un agujero en Google, mi mente estaba tranquila, porque no pensé que algo pudiera estar mal debido a mi edad…”, reveló la joven estrella en entrevista con People, para luego compartir que actuó de manera pertinente, al agendar una cita con el médico, por lo que le fue practicada una ecografía y una biopsia del bulto.

Tras esos procedimientos, las horas posteriores fueron de incertidumbre para Miranda, aunque decidió tomar todo con calma, tanto así que continuó con sus actividades sin ningún tipo de contratiempo. “Creo que estaban más preocupados (los doctores) de lo que dejaban ver, porque realmente no pensé nada sobre eso, hasta el punto de que volé a San Francisco, donde iba a hacer una estadía de trabajo de tres semanas sobre agricultura regenerativa. Acababa de aterrizar en San Francisco y llegaban todos mis mensajes y recibí la llamada de que la biopsia resultó positiva…”, relató la joven de aquel momento en el que pudo confirmar que tenía cáncer de seno, por lo que tomó un vuelo de regreso a Nueva Jersey para reunirse con su familia.

VER GALERÍA

La noticia fue tan impactante para ella, no solo por la confirmación del diagnóstico en sí, sino también porque su caso es considerado como “uno en un millón”, según contó, por lo inusual que es que ese tipo de padecimiento toque la vida de una mujer adolescente. Desde ese momento se ha enfocado de lleno en los tratamientos que debe seguir, una serie de ultrasonidos, ecografías, así como consultas con cirujanos y oncólogos. Durante la charla, también se destaca que el cáncer de Miranda se encuentra en etapa 3, pues este se ha extendido a los ganglios linfáticos.

Actitud positiva

Ante la complejidad de su caso, Miranda se mantiene enteramente positiva, tomando con la mejor actitud esta etapa de la que además han compartido detalles a través de sus redes sociales. “Nunca tuve un momento en el que yo estuviera como: ‘¿Me voy a morir de esto?' Eso nunca fue realmente un pensamiento, creo que todo este tiempo ha sido más bien como: ‘Ok, vamos a tratar esto y a resolverlo'". Por ahora, la chica se mantiene bajo un esquema de atención médica que incluye cuatro meses de quimioterapia con infusiones en determinadas semanas, radiaciones y una posible cirugía. Debido a las consecuencias de este procedimiento, la actriz también tomó la decisión de recolectar sus óvulos para congelarlos, esto como medida de precaución ante su deseo de tener hijos en el futuro.

VER GALERÍA