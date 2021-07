Por primera vez, Michelle Renaud habla del duro momento que vivió en un set tras realizarse una cirugía

Atrás quedaron esos años en que Michelle Renaud tuvo que lidiar con sus inseguridades personales, situación que la orilló a realizarse una cirugía para colocarse implantes mamarios, mismos que retiró tiempo después debido a los problemas de salud que esto le estaba ocasionando. Orgullosa de haber tomado esa decisión, y dando lecciones de amor propio, la guapa actriz incluso recordó uno de los momentos más duros por los que atravesó, cuando días después de aquella intervención quirúrgica, y fuera de los planes que tenía contemplados, tuvo que regresar al set de grabación, por lo que sin medir las consecuencias se atrevió a filmar una incómoda escena.

“A los 18 lo logro, me opero, y tuve unas experiencias ahí en Televisa bien duras, quedé en una novela, me dicen: ‘En un mes empiezas’. Dije: ‘Me opero antes para empezar la novela, perfecta’, y a la mera hora pues me opero y a las dos semanas, antes del mes, me hablan y me dicen: ‘Mañana tienes llamado’. Y yo: ‘Pues no puedo, porque yo tengo los drenajes’…”, dijo durante una entrevista para el canal de YouTube de Marco Antonio Regil. Desde ese momento, la intérprete intentó retomar su rutina de trabajo, sin imaginar que eso traería una consecuencia, misma que por fortuna no pasó a mayores.

Al ahondar en sus palabras, Michelle reveló qué fue lo que ocurrió cuando llegó la hora de filmar, uno de los instantes más incómodos que aún recuerda con toda claridad. “Fui, tenía una escena de cama, la primera en mi vida… me abrocho el drenaje y empiezo a hacer la escena, estoy con este actor que de verdad se portó increíble. Yo le dije: ‘No puedo mover los brazos, tú te tienes que mover demasiado para que no se note que estoy tiesa, mi rigidez. Él súper lindo, en eso como que me agarra y me empieza a decir: ‘Vámonos, vámonos’, y me saca del set, a media escena. ‘Mich (me dice), háblale a tu mamá, te estás desangrando’…”, recordó la protagonista de melodramas como Hijas de la Luna. “Ya se me habían abierto los drenajes, estaba toda llena de sangre, no sabes lo que sentí… Fue horrible”, confesó.

Tras haber superado esa etapa, y a poco más de un año de haberse retirado los implantes, Michelle se sinceró sobre cómo a raíz de involucrarse en el medio, comenzó a cuestinarse sobre su apariencia física, por lo que no dudó en operarse cuando pudo independizarse. “Michelle entra a Televisa, estoy en Televisa, estoy en Rebelde, esto es así un sueño hecho realidad, y entonces se empieza a dar cuenta que en su casa se siente bonita, en Televisa se siente horrenda. En Rebelde era la peor, tenía a Anahí, Maite, ya sabes, al lado de mí era como de ‘no hay manera cómo de verse bien aquí', y así empezaron a crecer mis inseguridades…”, contó.

Un acto de valentía

Fue en enero de 2020 cuando Michelle dio a conocer a sus fans la importante decisión que había tomado, tras retirarse de manera definitiva los implantes mamarios. Desde ese entonces, su vida ha cambiado por completo, feliz de haber dado ese paso que fue determinante en todos los aspectos. “Me siento muy a gusto con mi cuerpo… Me cambió la vida por completo, creo que la vida me dio el regalo de sentirme increíble conmigo misma, de ser feliz después de tantos años con la persona que soy, con el avatar que me tocó, con mi cara, con mis ojos, con mis cachetes. Hoy siento que el regalo más bonito es la aceptación y hoy me acepto tal cual soy…”, dijo.

