Vadhir Derbez habla de cómo se encuentra su corazón, ¿ha dejado la soltería?

Los acontecimientos en torno a la vida sentimental de Vadhir Derbez siempre han sido de gran interés para sus fanáticos, quienes recientemente se han preguntado qué ocurre en el corazón del intérprete. Con la sinceridad que lo caracteriza, el hijo de Eugenio Derbez puso fin a la incertidumbre, luego de que en días pasados surgiera un rumor sobre su supuesta relación con la guapa influencer Summer Ferguson, una noticia que acaparó toda la atención y que nunca fue confirmada por ninguno de los dos. En medio de la reciente promoción de la película que protagoniza, titulada El Mesero, el guapo actor asistió como invitado al programa televisivo Hoy, en donde habló muy emocionado sobre este nuevo proyecto y de paso despejó todas las dudas de los famosos entrevistadores.

Con la transparencia que lo caracteriza, Vadhir fue cuestionado por Arath de la Torre sobre cómo marchaban las cosas para él en el amor en estos instantes, a lo que el joven intérprete respondió sin más rodeos. “Yo, muy bien, normal...”, dijo de inmediato, aunque ahondó en detalles para ser más específico sobre su estado sentimental. “Ahorita soltero, balón suelto por ahora…”, agregó entre risas y con su característico sentido del humor. “Pero de repente un pase que otro…”. De esta manera el también cantante ha dejado claro que, contrario a lo que se dice, no existe ninguna chica que ocupe su corazón, pues en este instante disfruta de su soltería mientras se ocupa de sus proyectos profesionales.

Recordemos que los rumores sobre el supuesto noviazgo de Vadhir con Summer Ferguson tomaron fuerza luego de que, a finales de junio, tanto Alessandra Rosaldo como Aislinn Derbez compartieran una fotografía de la escapada familiar que tuvieron por Walt Disney World, misma en la que aparece la guapa chica disfrutando con el famoso clan. Del mismo modo, de acuerdo con Telemundo, Ferguson formó parte del paseo que Vadhir y Aislinn emprendieron semanas atrás por Guatemala, un detalle que causó revuelo y que de inmediato puso en el radar al exitoso intérprete, que una vez más ha sido contundente en su respuesta.

¿Qué busca Vadhir en una pareja?

Lo cierto es que, mientras llega a su vida la chica indicada, Vadhir tiene muy claros cuáles son los requisitos que debe cumplir su próxima pareja, haciendo evidente que, por supuesto, se mantiene muy abierto a cualquier oportunidad de amar. “Aparte de que me atraiga, que esté guapa a mis ojos, que sea talentosa en algo de lo que haga, que sea una mujer apasionada, que sea trabajadora. Creo que es algo que busco porque yo soy así, siempre me ha gustado y soy fiel creyente de que uno tiene que admirar a su pareja…”, dijo durante una entrevista muy personal concedida a La Hora ¡HOLA! en ¡HOLA! TV, espacio en el que también habló de su participación en la cinta The Seventh Day, en la que comparte créditos con Guy Pearce.

Eso sí, como buen Derbez, Vadhir ha destacado lo importante que debe ser que su futura novia tenga buen sentido del humor, un aspecto que sin duda hace más amenas las relaciones. “Que tenga muy buen humor, un humor similar al mío y que no tenga miedo a jugar con cualquier cosa, yo tengo un humor muy negro, entonces también me encanta cuando conozco a alguien que tiene como lo mismo, conectamos súper bien. Me encanta alguien que también sea musical, sería increíble, y que le guste el deporte", agregó durante aquella charla concedida a mediados de abril, y en la que se le notaba muy entusiasmado por el gran momento que vive, en el que la estabilidad personal y profesional son simplemente las constantes que rigen su día a día.

