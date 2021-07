Marisol González revela la verdadera razón por la que se ausentará de Hoy

Hace un par de semanas, Marisol González se quebró frente a las cámaras del programa Hoy, tras anunciar su decisión de ausentarse por un tiempo del matutino. Cobijada por sus compañeras, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, la presentadora aseguró que esta determinación tenía que ver directamente con su familia, pues el objetivo es pasar tiempo de calidad con su esposo, Rafa Márquez Lugo y con sus dos hijas, Marisol y Luciana. Aunque no había dado más detalles, este fin de semana, la originaria de Torreón, Coahuila, dio a conocer que, es momento de apoyar a su marido con un proyecto que emprenderá, precisamente en la ciudad natal de la exreina de belleza.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, hace un par de días, Marisol explicó por qué no pudo compaginar su compromiso en el programa Hoy con lo que está planeando hacer su esposo: “Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien, por la lloradera, pero esa es la razón”, explicó Marisol quien reconoció que el día que anunció que se iba de Hoy, no dijo esto. La presentadora reconoció que fue complicado tomar esta decisión: “Es muy difícil, me costó mucho, mucho altibajo; de repente, me sentía muy triste y lloraba mucho. Pero vale la pena también sacar adelante lo más importante, que es mi pilar: mi familia”, dijo.

Marisol aprovechó para dejar claro que este no es un adiós definitivo al matutino, más bien, se trata de una pausa, pues va a retomar su lugar en el programa, en cuanto su agenda se lo permita: “Realmente es un tiempo, por proyectos de mi esposo; no será para siempre. Yo era la más feliz en Hoy, pero vamos a ver qué pasa. Ahorita no quiero pensar tanto en qué sigue, sino en disfrutar la familia. Será como un mes y medio”, comentó. La exreina de belleza aprovechó para revelar que este viernes, 16 de julio, será su último día en la emisión, antes de entregarse por completo a su papel de mamá y de esposa: “No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan”, comentó.

Marisol también fue cuestionada por la prensa si tuvo la oportunidad de conocer a Andrea Meza, ahora que se encuentra en nuestro país. Aunque reconoció que le hubiera encantado felicitarla personalmente dio a conocer por qué no pudo ser posible: “No la pude ver porque justo el día que fue la bienvenida también festejamos el cumpleaños de Andrea Legarreta, los mismos del programa, entonces ya no la pude ver, pero me hubiera encantado conocerla”. En ese sentido, además del festejo adelantado, este 12 de julio la producción de Hoy le organizó un festejo en vivo a Andrea quien recibió en el foro a sus hijas: Mía, Nina y a su esposo, Erik Rubín.

La felicitación a Andrea Legarreta

La presentadora se encuentra disfrutando al máximo sus últimos días en Hoy, antes de comenzar su pausa, Marisol ha querido reiterarle su cariñoso a sus compañeros del programa, sobre todo a Andrea Legarreta quien está de cumpleaños, razón por la cual le escribió en redes: “¡Feliz cumpleaños a la súper fabulosa @AndreaLegarreta. Maravillosa por donde quiere que se te vea. Talentosa y mega profesional. Una compañera, siempre dulce y cariñosa mamá ejemplar, un ser humano siempre generoso. Sin duda entre más te conozco… más te admiro. Que sigan las bendiciones en tu vida. Sigue brillando. Te amo millones”, se lee en su feed donde compartió una imagen al lado de la cumpleañera.