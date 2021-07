Contundente, Vanessa Guzmán responde a quienes la critican: 'Me hacen más fuerte'

Una de las mujeres más bellas del espectáculo es sin duda Vanessa Guzmán, quien ha dado muestra de su constancia y empeño cada que se propone conquistar cualquiera de sus metas. Precisamente, su amor por el ejercicio y la vida saludable ha sido una de sus mayores prioridades a lo largo de estos años, por lo que no ha dudado en compartir con sus fanáticos su inspirador proceso a través de las redes sociales. Sin embargo, ante los notorios cambios de su aspecto físico, -luciendo cada vez más hermosa y fitness-, no ha podido escapar de las críticas de algunas personas, a quienes finalmente ha respondido de manera contundente, tan transparente y directa como suele ser.

Vanessa publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece entrenando en una escaladora, instante en que aprovechó para expresar lo satisfactorio que ha sido para ella el proceso de mantenerse en forma, siempre enfocada en cada uno de sus propósitos. “Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es preparase muy fuerte para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo…”, dijo en los primeros segundos del clip, en el que también agradeció por el apoyo que ha recibido de sus fans y personas cercanas a su círculo. “Pero sin duda, el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, la gente que me conoce, la gente que convive conmigo y que sabe y conoce mis objetivos, a todos ustedes, gracias…”, dijo.

Por supuesto, la guapa estrella también fue contundente con quienes le han lanzado críticas, una situación a la que ha hecho frente con plena madurez, enteramente orgullosa de este proceso personal que de igual manera le ha merecido un sinfín de aplausos. “A toda la gente que me odia, que me critica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez…”, comentó, para luego hacer énfasis en lo satisfactorio que le ha resultado recorrer este camino. “El objetivo está muy cerca, Dios quiera y se cumpla y si no, seguimos preparándonos hasta lograrlo. Si quieres puedes. Y tú, ¿logras lo que te propones?”, dijo sin dar mayores explicaciones, pues todo indica que se prepara para ser parte de una competencia.

Entre otras cosas, Vanessa se tomó un tiempo para responder a algunos de sus seguidores, entre ellos a una persona que le pidió no hacer caso a los comentarios negativos, por lo que la actriz agregó: “Gracias, qué linda. No hago caso, solo los expongo como uno debe hacer ante cualquier persona que ‘abusa’. Besos”. Por si fuera poco, otra de sus seguidoras reconoció la fortaleza con la que ha podido seguir adelante, haciendo a un lado cada una de las opiniones negativas, palabras a las que Vanessa respondió con toda sinceridad. “Muchas gracias, Bella. El mundo no termina en un comentario…”, dijo.

Su ausencia en la televisión

Recordemos que fue en 2019 cuando Vanessa Guzmán reapareció en las telenovelas, al formar parte del elenco del melodrama Soltero con hijas, de Televisa. Tal acontecimiento fue celebrado por todos sus fanáticos, quienes esperaban ansiosos el regreso de la estrella a la pantalla chica. Del mismo modo, ella explicó en otra ocasión los motivos que la llevaron a mantenerse alejada de la televisión, un periodo que le permitió reencontrase consigo misma y renovarse en todos los aspectos. “Fue un retiro forzoso, un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes, y sin embargo pues hay que procesarlos. Nunca me vi tan vulnerable en mi vida pero había que salir adelante y levantarse, como referente para otras personas también y me dediqué ese tiempo para mí…”, dijo en junio de 2020 al programa de espectáculos Cuéntamelo Ya!