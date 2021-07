Michelle Renaud: 'De mi vida personal ya no voy a hablar' La actriz respondió de esta manera a la prensa, tras ser cuestionada sobre su ex, Danilo Carrera

Si algo caracteriza a Michelle Renaud es la sinceridad con la que suele abordar públicamente diversos aspectos de su vida personal, entre ellos los asuntos relacionados con el corazón. Sin embargo, tras su romance con Danilo Carrera, y la atención mediática que ese episodio de su vida generó, la actriz ha tomado una firme decisión, la cual buscará cumplir al pie de la letra de ahora en adelante. Sin más rodeos, la protagonista de telenovelas habló al respecto durante su reciente asistencia a un evento público, en donde abiertamente manifestó su postura, tras ser cuestionada sobre su pasada relación con el ecuatoriano, quien por cierto ocupa un lugar muy importante en su vida pues además mantienen una linda amistad.

Tan amable como siempre, Michelle se tomó un tiempo para hablar con los reporteros que ya la esperaban, a quienes manifestó su enorme felicidad, pues sería la encargada de develar la placa de la puesta en escena La Jaula de las Locas, en la que participan varios de sus amigos. Pero fue en un instante de ese encuentro que surgieron las preguntas personales, entre ellas la de si era cierto que había regresado con Danilo, luego de que semanas atrás se hayan dejado ver juntos disfrutando de un paseo. De inmediato, la guapa intérprete emprendió una ‘huida’ dejando a la prensa en total incertidumbre.

Por supuesto, los reporteros reunidos en el evento buscaron obtener una declaración minutos después, por lo que de lo más tranquila Michelle explicó la razón por la cual ha preferido no hablar de temas privados, como solía ocurrir en ocasiones anteriores. “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar porque la verdad es que, que ya me di cuenta cómo funciona aquí esto y yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas, digo: ‘Ya no’…”, dijo contundente ante las cámaras y los micrófonos. “No se preocupen, gracias…”, agregó, enviando algunos besos y sin perder su característica sonrisa.

En ese mismo espacio, Michelle fue cuestionada sobre si en algún momento se ha sentido acosada por la prensa, a lo que respondió con toda claridad. “No, nunca. Yo estoy muy contenta… se los puedo expresar, pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática y muchísimas gracias…”, dijo, para luego agregar que se encuentra enamorada “de la vida”, cuando una de las reporteras quiso saber más de lo que ocurría en su corazón en estos instantes. De esta manera, la protagonista de melodramas como Hijas de la Luna o Quererlo Todo da un nuevo paso en su relación con los medios, algo que buscará cumplir con toda firmeza. “Ya me siento Madonna, cálmense, si no es tan importante lo que me pasa”, expresó simpática.

La reunión de Danilo y Michelle

Fue a principios de julio cuando Michelle y Danilo disfrutaron de una escapada en contacto con la naturaleza que la misma actriz compartió en sus redes sociales, y en la cual se hicieron acompañar de otros amigos, según se aprecia en las fotografías que ella misma reveló y a las cuales añadió un emotivo mensaje. “Algo fundamental son los amigos, las personas con las que danzamos esta vida porque son ellos la guía de lo que somos, lo que ves en el otro es a ti mismo, incluso cuando no te gusta lo que ves, es ahí el regalo, si no te gusta, solo está en ti cambiarlo. Los amigos son nuestra guía para saber dónde estamos parados. Respétalos, abrázalos y compártete tal cual eres…”, escribió en sus primeras líneas, para luego agradecer por el inmenso cariño del que se encuentra rodeada. “Yo por mi parte puedo decir con mucho orgullo que mi fortuna está en la gente que me rodea, estoy bendecida porque comparto con gente hermosa, admirable, que me ama y con quienes soy yo a mi máxima expresión y así nos divertimos y bailamos”, agregó.

