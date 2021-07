¡Acabó el misterio! Anette Michel ya tiene nuevo proyecto en Televisa

La vida profesional de Anette Michel ha dado un giro significativo, pues tras abandonar las filas de TV Azteca, decidió tocar puertas para probar suerte en otra de las facetas profesionales que tanto le apasionan, la actuación. Por tal motivo, no dudó en acercarse a Televisa, empresa que desde el primer momento le abrió las puertas de par en par, y que finalmente le ha dado la oportunidad de sumarse a la lista de su talento de estrellas. De hecho, tras el misterio en torno al rumbo que tomaría su carrera frente a las cámaras, finalmente se ha confirmado que formará parte del elenco de la nueva telenovela que tiene como título tentativo Volverte a Ver, la cual será producida por Ignacio Sada, quien ha dado la buena nueva que ha puesto muy feliz a los seguidores de la tapatía.

Recordemos que, en días pasados, mucho se especuló sobre los planes de Anette y de su entrada a Televisa, luego de admitir que se encontraba haciendo algunos castings, sin ahondar en detalles de lo que traía entre manos. Finalmente el misterio ha sido revelado, confirmando así el regreso a la actuación de la exconductora del reality MasterChef. “Después de algún tiempo de no estar haciendo telenovela, ahora viene con un gran personaje que va a dar mucho de qué hablar, se llama Anette Michel y va a estar con nosotros…”, dijo el productor Ignacio Sada en entrevista con el programa televisivo Cuéntamelo Ya!, feliz de esta nueva etapa que está por iniciar, y que al parecer estará llena de sorpresas.

Precisamente, el protagónico masculino de la historia lo llevará Brandon Peniche, quien recientemente anunció su salida de TV Azteca para sumarse a este importante reto, emocionado por compartir créditos con Anette, quien será su mamá en la ficción. “Es una mujer muy talentosa, es una mujer guapísima, obviamente, y su personaje está espectacular, sale de mi madre…”, explicó el actor durante la charla con el espacio antes citado, para posteriormente destacar algunos rasgos del papel que interpretará la guapa tapatía. “Hace rato estuvimos ahí en trabajo de mesa y lo definió exacto… no sé si es de circunstancia pero es como, es mala, manipuladora…”, reveló entre risas, para referirse así al rol que llevará su compañera.

De acuerdo con Ignacio Sada, Volverte a Ver también contará con las participaciones de los actores Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, quienes serán parte de un triángulo amoroso. De la misma manera, anunció el regreso de Ernesto la Guardia a las telenovelas. Por ahora, se sabe que el inicio de grabaciones de esta producción iniciará a finales de julio y que su estreno estaría programado para el mes de octubre en el horario de las 4:30 de la tarde, según lo ha dado a conocer Las Estrellas. Así mismo, este melodrama es una adaptación del clásico de la pantalla chica, Viviana, una historia original de la escritora Inés Rodena que se estrenó en televisión en el año de 1978.

¿Por qué dejó Anette Michel TV Azteca?

Meses atrás, luego de dejar TV Azteca, Anette Michel se sinceró sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de no continuar con un contrato en la televisora, plenamente consiente de lo importante que sería para ella este cambio. “Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, señaló durante una charla con TVyNovelas.

