¡Cada vez más cerca! Patricio Borghetti revela cuándo se casará con Odalys Ramírez

Una de las parejas más sólidas del espectáculo es la de Patricio Borghetti y Odalys Ramírez, quienes a inicios de este año celebraron por todo lo alto una década escribir juntos su fascinante historia de amor. Por su puesto, a lo largo de este tiempo, han vivido instantes tan entrañables como el nacimiento de sus hijos, Rocco y Gía, así como otro fascinante capítulo del que hicieron partícipes a todos sus fanáticos, luego de que en diciembre de 2019 los enamorados tomaran la decisión de comprometerse. Tras dar ese importante paso, las interrogantes en torno a la fecha de su boda han prevalecido entre sus seguidores, quienes finalmente han podido saber cuándo podría darse ese momento, el cual parece estar más cerca de lo que cualquiera podría imaginar, así lo reveló recientemente el galán argentino.

Fue durante una transmisión del matutino Venga la Alegría, del cual es conductor, que Pato destapó esta noticia, esto durante su participación en una dinámica en la que los integrantes del programa tenían que pedir perdón a sus compañeros de trabajo. De inmediato, Anette Cuburu tomó la palabra para dirigirse a Borguetti a quien le confesó por qué tendría que pedirle perdón, recordando el lindo momento de su compromiso con Odalys. “Yo creo Patito que te pediría perdón porque el día que le entregaste el anillo a Odalys, yo y mis hijos lloramos más de la emoción que Odalys, porque somos muy exagerados y muy sentimentales y nos hiciste vivir un momento precioso…”, expresó la presentadora entre risas.

De inmediato, otro de los integrantes de la producción hizo un paréntesis, a manera de broma, para decir que Odalys no había llorado tanto “porque ya sabía que nunca se iba a dar la boda”, a lo que Patricio respondió sin más rodeos, y de muy buen humor, para destapar así la fecha en la que tanto él como la madre de sus hijos podrían convertirse en marido y mujer. “Sí nos vamos a casar, 2022…”, expresó contundente el argentino, quien de inmediato agregó: “Tentativo, tentativo”. De esta manera, ha dejado claro que tanto él como su prometida ya se encuentran haciendo algunos planes, aunque no ahondó en más detalles, dejando así todo a la sorpresa.

Una década de amor

Con una familia conformada y orgullosos de su éxito profesional, Odalys y Patricio han puesto en alto el especial compromiso que los une, una etapa que ha transcurrido en 10 años en la que el amor simplemente ha sido inagotable. Por tal motivo, los futuros esposos celebraron a finales de febrero por la enorme dicha de mantenerse unidos, compartiendo lindos mensajes a través de las redes sociales. “Tengo tanto que agradecer a la vida por ponerte en mi camino. No sé qué hubiera pasado si nuestras vidas no se hubieran cruzado. Solo sé que no sería tan feliz. Tu amor leal, completo, pacífico, generoso… Gracias por estar en mi vida, acompañarme a cada paso, abrazarme, cuidarme, procurarme, respetarme e impulsarme. Gracias por hacerme reír hasta en las situaciones más dolorosas. Que super equipo hemos formado. Me siento tan orgullosa de ti, de mí, de nuestra familia. ¡Felices 10 años amor de mi vida! Gracias por este amor bonito…”, escribió la guapa presentadora en redes sociales.

Del mismo modo, Patricio correspondió al gesto de su prometida, reiterándole el enorme cariño que le tiene. “¡10 años del más grande amor @odalysrp! De mucha magia y pasión, de reírnos juntos todos los días, de cuidarnos, de admirarnos, de hablar el mismo idioma a la hora de resolver problemas, algo que ha sido clave en nuestra relación, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero hasta en las peores. Te quiero siempre en mi equipo. Me haces querer ser mejor siempre, y por eso siempre te digo que lo que tenemos es un unicornio, parece irreal y mágico, ¡pero lo tenemos! ¡Te amo para siempre!”, compartió el intérprete.

