Las hermanas, María y Paula Levy, se reencuentran en una divertida sesión de fotos

Después de la polémica en la que se vio envuelta Paula Levy, luego de realizar una Live en Instagram donde ventiló algunas diferencias con su familia, la joven se encuentra en otro momento y ha dado vuelva a la página. Ahora, además de reconciliarse con su abuela, Talina Fernández, la joven se reencontró con su hermana mayor, María Levy quien, debido a su trabajo como fotógrafa pasa mucho tiempo fuera de la Ciudad de México, así que ahora que lograron coincidir hicieron de este momento algo inolvidable, debido a que Paula se convirtió en la modelo más especial de la fotógrafa.

A través de su cuenta de Instagram, las hermanas Levy compartieron varias imágenes de esta sesión de fotos: “Hoy le estoy haciendo fotos a Paula Levy”, escribió María en una de sus historias en Instagram donde se ve a su hermana menor, guapísima con un conjunto de top y pantalones acampanados en tono verde. En otra imagen en la que aparecen juntas, ambas dando muestra de su belleza física, María escribió: “Mi bebé”, haciendo referencia a su hermanita quien, según le confesó a su abuela en una entrevista, ella y, el resto de sus hermanos, son lo más importante en su vida y, como la mayor, es muy protectora con todos. Recordemos que, de acuerdo con lo que declaró Talina, cuando Paula dejó su casa, se fue a vivir con María, quien le ofreció su departamento, mientras arreglan sus diferencias.

En marzo pasado, María participó en una charla en el canal de Youtube de Talina Fernández, en el que, cuando la presentadora le preguntó, a quién quería más en esta vida, la fotógrafa respondió: “Lo que más amo en mi vida, es a ti y a mis hermanos, a mis cuatro hermanos: a Paula, José Emilio, Santiago y Julia. Son mi adoración, aprendo de ellos, aprendo de ti y llenan mi vida de amor, muchísimo”. Sus hermanitos son tan importante que, hace un par de meses, durante su visita al programa Sale el Sol reveló que fue Julia (hija de su papá Ariel López Padilla y Paulina Mancilla) quien la inspiró a comenzar el movimiento en redes sociales sobre normalizar los cuerpo naturales: “Pensaba mucho en mi hermanita chiquita, Julia, que tiene 5 años, yo decía: ‘¿Qué ejemplo quiero ser para ella’”.

En los últimos meses, María se ha dedicado a compartir en redes contenido encaminado a la aceptación de todo tipo de cuerpos, a través de fotos posadas y sin poses, le muestra a sus seguidores lo normal que es no entrar en los estándares de belleza establecidos por la sociedad: “Yo no quiero ser una persona que le cause inseguridad, todo lo contrario, quiero que me vea y diga: ‘Si a mi hermana, ya no le quedan esos pantalones porque cambió su cuerpo, no se va a poner a llorar’. No voy a querer ajustar mi cuerpo a una ropa, más bien la ropa se tiene que ajustar a mí. Yo lo último que quiero que alguien sienta cuando se mete a ver mi Instagram es inseguridad, quiero que se sientan empoderadas, más ellas mismas, que se sientan cómodas”, comentó en el matutino conducido por su abuelita.

La cariñosa felicitación de María a José Emilio

María Levy procura estar muy al pendiente de sus hermanos, así como hoy se reunió con Paula, ayer le envió una cariñosa felicitación de cumpleaños a José Emilio por sus 17 años. Recordemos que cuando Mariana Levy murió el menor de sus hijos tenía sólo 8 meses de vida, razón por la que todos en la familia lo han arropado siempre: “Desde siempre llenas mi vida de sentido y mis días de mucha alegría y amor. Eres mi bebé para siempre, ¿ok? Admiro tu fortaleza, madurez, sensibilidad y sabiduría. Qué honor ser parte de tu vida. Te amo, siempre juntos. ¡Felicidades, hermano bebé!”, escribió la fotógrafa sobre una imagen que ella le tomó a su hermano durante una de sus visitas a Tepoztlán.