Tras la polémica de su separación, Claudia Martín reaparece y revela cómo se encuentra

Luego de la polémica que alcanzó a Claudia Martín, tras su separación del productor televisivo Andrés Tovar, la actriz ha reaparecido ante las cámaras para contar cómo se encuentra en este instante de su vida, dispuesta a seguir adelante y en busca de nuevos proyectos. Con la amabilidad que la caracteriza, la actriz, -quien diera vida a Martina en el melodrama Fuego Ardiente-, parece haber pasado la página de su mediática ruptura, la cual dio pie a ciertos rumores que incluso involucraron a terceras personas, situación que fue aclarada en su momento y que acaparó toda la atención entre todos sus fanáticos. De esta manera, la intérprete busca enfocar su vida en nuevos caminos, tratando de ser muy reservada ante el interés que ha despertado su vida personal.

Precisamente, Claudia fue captada en las instalaciones de Televisa, en donde fue abordada por un reportero, que de manera directa la cuestionó sobre cómo se encontraba, a lo que la estrella respondió sin más rodeos. “Yo muy bien, muy bien, trabajando, agradecida con mi familia y mis seres queridos…”, aseguró ante los micrófonos del programa televisivo Hoy. Eso sí, aunque la actriz prefirió no ahondar en aspectos de su vida personal, agradeció a todas las personas que a lo largo de estos meses le han brindado su apoyo, enteramente motivada a continuar con sus planes profesionales. “Yo creo que la gente que siempre ha estado ahí, ahora sí que no me queda más que agradecerles, siempre eso va a ser lo más importante y sobre todo que apoyen mi trabajo…”, aseguró.

Al ser vista en las instalaciones de Televisa, la curiosidad en torno a sus planes laborales tomó el rumbo de la conversación, dejando claro que, a pesar de las circunstancias por las que ha atravesado, no se aparta de sus compromisos, teniendo muy presente cuál es su mayor prioridad en este momento. “Hemos estado haciendo castings… así que el que tenga que ser será. Uno siempre tiene que estar superándose, mejorando, ver qué talleres tomar y todo, y como bien dices, aquí andamos ya tocando puertas…”, explicó visiblemente optimista, evitando a toda costa tocar el tema de su separación con el productor de Sale el Sol, con quien estuvo casada por un periodo de un año y medio.

Las palabras de Koko Stambuk

Recordemos que la separación de Claudia Martín, estuvo envuelta en la polémica, luego de que una publicación asegurara que en esa ruptura había habido una tercera persona, refiriéndose a Maite Perroni. Al mismo tiempo, la expareja de la protagonista de RBD, Koko Stambuk, se vio involucrado en los rumores de alguna manera, aunque a lo largo de este tiempo se había mantenido en silencio. Al respecto, el chileno ha sido cuestionado sobre lo que le desea a su ex, a lo que respondió con toda claridad. “Nada, que esté tranquila… que son mentiras… ni lo de Maite ni lo mío… todo es mentira…”, explicó, declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Despierta América.

Cabe destacar que Maite y Koko pusieron punto final a su romance hace ya varios meses, algo de lo que la estrella habló abiertamente durante su participación en el podcast de Se regalan dudas, de Ashley Frangie y Lety Sahágún. “Personalmente llevo ya meses de terminar una relación de siete años y medio, en pareja, y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente terminó un ciclo. Duele mucho, pero fue difícil y al mismo tiempo, fue adulto, sano, como liberador, aunque se oiga raro, porque sí, ya estábamos en etapas diferentes y caminando por lugares diferentes y era difícil sentarse y vernos a los ojos y decir: ‘Se acabó, ¿verdad?’”, confesó.

