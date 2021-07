Toño Mauri revela que Luis Miguel estuvo pendiente de su salud

Enfocado en su recuperación, Toño Mauri no se olvida de las muestras de apoyo que sus seres queridos le brindaron en el proceso más crítico de su enfermedad por Covid-19, un episodio que ha logrado superar, tras permanecer hospitalizado varios meses y ser sometido a un trasplante doble de pulmón. Precisamente, el actor recuerda que una de las personas que estuvieron muy pendientes de su estado de salud fue Luis Miguel, con quien conserva una amistad desde hace ya varios años. Por ahora, el también productor se mantiene muy optimista, retomando su rutina, y ansioso por dar marcha a varios proyectos que tiene en mente, entre ellos el de compartir la historia de su batalla contra el virus, una experiencia que ha sido para él como una lección de vida.

De lo más sincero, Toño se refirió al contacto que ha mantenido con Luis Miguel, con quien asegura pudo reunirse tiempo antes de que iniciaran las restricciones sanitarias, un episodio que recuerda con toda claridad. “Yo lo había visto en Miami, estuvimos platicando antes de que empezara la pandemia, estábamos allá y se dio una reunión y estuve platicando con él…”, dijo el intérprete en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, espacio en el que incluso recordó una anécdota de ese día con El Sol. “Me llamó mucho la atención un detalle porque me dijo: ‘¿Qué tienes aquí?’ (en el pecho), entonces yo saqué de mi camisa, siempre traigo mi rosario, ese no lo dejo yo… y él de su camisa sacó y tenía un rosario…”, reveló.

Sin embargo, la vida de Toño daría un giro inesperado tiempo después, tras confirmar de manera pública su contagio por Covid-19, una situación que, de igual manera, tocó a su familia, siendo él el más afectado. Lo cierto es que en medio de aquella incertidumbre, sus amigos siempre estuvieron pendientes y muy presentes de alguna manera, como fue el caso de Luis Miguel, según ha compartido el actor en otro instante de esta íntima charla con el programa de espectáculos. “Fue una plática muy amena, muy poquito después empezó la pandemia, vino todo esto y ya después con mi cuñado, con Miguel, me mandó un mensaje de que pues obviamente estaba pendiente de lo que sucedía…”, expresó.

La promesa que cumplió a su hija

Conmovido hasta las lágrimas, Toño también habló de cómo en medio de las dificultades, mantuvo firme su deseo de cumplir con una importante promesa, la de entregar a su hija Carla en el altar, siendo testigo de aquella entrañable boda. “Cuando empecé a ver que las cosas no iban bien, yo le pedí mucho a Dios, le dije: ‘Dios mío, si es tu voluntad que yo me tenga que ir ahora, la tomo, pero yo todavía tengo cosas pendientes que me gustaría terminar’...”, explicó Mauri, quien siempre se mantuvo refugiado en la fe, otra de las mayores motivaciones que tuvo para salir adelante.

Así, Toño celebró aquel día en que pudo salir del hospital, siendo muy consciente de que el sueño de entregar a su hija en el altar sería posible, una emoción que creció con el paso de los días y de la que hoy ha hablado con el corazón en la mano. “Dentro de todo yo pensaba mucho en la boda de Carlita. Cuando me dieron de alta del hospital y nunca se me olvida que el doctor con el que yo hablé me dijo: ‘Vas a entregar a tu hija’. Entonces yo salí muy motivado, muy contento y mi hija estaba abajo esperándome, y cuando la abracé le dije: ‘Carlita, lo logramos’. Me dice: ‘Papá, yo sabía que ibas a salir’…”, reveló.

