Ana Bárbara a José Emilio Fernández Levy por sus 17 años: ‘Te amo hijito de mi corazón’

Cuando Ana Bárbara comenzó su relación con José María Fernández, viudo de Mariana Levy, la cantante recibió con los brazos abiertos a los dos hijos de su pareja, Paula y José Emilio, quien en aquel entonces tenían 3 años y 8 meses, respectivamente, razón por la cual fueron criados por la intérprete de Bandido quien, a pesar de haber terminado su matrimonio con El Pirru conserva hasta el día de hoy una relación de madre e hijos con los jóvenes. Tras reencontrarse con ellos en Cancún, donde pasaron unos días en familia, la cantante regresó a Los Ángeles desde donde, este 7 de julio, le envió una cariñosa felicitación de cumpleaños al menor de los dos pues está cumpliendo 17 años.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara compartió un video en el que hizo un recorrido, en imágenes de su vida al lado de José Emilio con quien, según escribió, pronto se reencontrará: “¡Feliz cumpleaños mi amor! Esta canción lo dice todo. Quisiera volar y estar contigo, pero en unos días nos volveremos a abrazar. Te amo hijito de mi corazón y lo que más deseo en el mundo es que seas un ser feliz, lo demás es lo de menos y que sepas que aquí estoy para ti. ¡Feliz cumple 17 a mi pedazo del alma!”, se lee en el feed de Ana Bárbara quien musicalizó esta publicación con su tema Quisiera volar con el que, a través de su letra, le expresó cuánto lo echa de menos.

El amor que Ana Bárbara le profesa a José Emilio es recíproco, así lo demostró el joven en mayo pasado, cuando, durante el festejo del Día de las Madres le escribió un lindo mensaje a la cantante en el que le agradeció por haberlo cuidado y amado: “Primero que nada, gracias por ser mi mamá, gracias por llegar a tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre partirte la… para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos, o para que nosotros vayamos”, le escribió José Emilio en su cuenta de Instagram donde dejó claro lo importante que es la cantante en su vida: “Ma’, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar mi mamá, porque lo eres, porque desde los 8 meses me recibiste en tus manos”, se lee en el feed del joven.

En 2019, Ana Bárbara le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que recordó cómo fue que asumió el rol de madre con Paula, Emilio y hasta con María Levy, la hija que Mariana procreó con Ariel López Padilla, con quien también es muy cercana: “Yo asumí un papel de mamá, porque cuando la gente me dice madrastra, no me gusta. Mis hijos me empezaron a decir mamá, bueno Paula, porque Emilio llegó a mi vida de un año, cumpliendo el año, yo ya estaba con él, ya era su mamá, le di todos los biberones, lo dormí, lo bañé, todo, como una mamá (…) Dejé la carrera para poder acomodar esa dinámica de una mamá que tenía un hijo y que, en menos de un año, tenía cuatro, porque en mi noche de bodas salgo embarazada de Chema”, recordó conmovida la cantante en aquella charla.

La felicitación de su hermana mayor

Este día, José Emilio no sólo recibió la felicitación de Ana Bárbara en redes, María Levy, su hermana mayor, también le dedicó un cariñoso mensaje a su hermano a quien le prometió cuidarlo y protegerlo siempre: “Desde siempre llenas mi vida de sentido y mis días de mucha alegría y amor. Eres mi bebé para siempre, ¿ok? Admiro tu fortaleza, madurez, sensibilidad y sabiduría. Qué honor ser parte de tu vida. Te amo, siempre juntos. ¡Felicidades hermano bebé!”, escribió la fotógrafa al lado de una instantánea que ella captó. Aunque cuando Maríana Levy murió, María Levy fue adoptada por su abuela Talina Fernández y sus hermanitos se fuerona vivir con su papá y su familia, en los veranos, los tres se reunían en casa de Ana Bárbara donde María era una considerada una integrante más.