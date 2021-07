Sylvia Pasquel sobre Luis Miguel: ‘No tengo por qué estar hablando mal de nadie’

Después de que Michelle Salas dio a conocer, a través de un mensaje que compartió en Instagram, su postura ante cómo fue tratado su personaje en la serie de su papá, las mujeres de su familia se pronunciaron en redes y respaldaron su posición. Stephanie Salas, Camila Valero y Sylvia Pasquel dejaron claro que son una familia muy unida y que cuando se trata de defender a una, todas forman un frente en común. Durante su visita al programa Ventaneando, Sylvia Pasquel, abuelita de Michelle, dio su opinión sobre la serie: “¿Hiciste corajes con la serie de Luis Miguel?”, le preguntó Pedro Sola, a lo que la actriz respondió de inmediato: “¡Claro que sí!”.

Sylvia continuó revelando por qué consideró muy irrespetuosa la narrativa que se utilizó para hablar de la historia de su nieta: “Lo que no se vale es que, está bien que hablen del romance, al final del día, los dos eran jóvenes y solteros, pero lo que no está bien es sexualizar la relación, porque al final del día estás hablando de tu hijo de tu hija”, explicó. Tal como lo dio a conocer Michelle en su texto, considera que fueron innecesarias varias escenas que se transmitieron en el capítulo final de la segunda temporada: “Fue lo que dijimos, que no nos gustó que la sexualizó y hasta ahí”. También reconoció que, el papel de su hija Stephanie, fue tratado con más respeto en esta entrega: “Ya se había reivindicado en esta segunda temporada y órale la cerró con eso”.

Cuando Daniel Bisogno le preguntó por qué la familia guardó tanto tiempo silencio sobre la relación de paternidad de Luis Miguel con Michelle, la actriz explicó: “Es un respeto a nosotras, hablar mal de otra persona, quiere decir no tienes nada bueno qué decir de ti y nosotras tenemos muchas cosas buenas qué decir de nosotras, porque somos trabajadoras, somos decentes, no le robamos a nadie, nos dedicamos a nuestro trabajo, no andamos buscando escándalos, ni vivimos de ellos; aunque estamos muchas veces en medio de ellos, pero, la verdad es que somos gente de bien, no somos gente de guerra y definitivamente no tengo por qué estar hablando mal de nadie, eso no me lleva a nada bueno”.

Sylvia reveló que, a pesar de haberse mantenido al margen, en ocasiones, son víctimas de críticas: “Al final del día, nosotros nunca nos hemos colgado de su carrera, nunca mi hija estuvo haciendo entrevistas, ni haciendo nada y sin embargo, siempre le están dicen que es una fracasada, que nada más la conocen por Luis Miguel, que nos colgamos de la carrera de Luis Miguel. Pero, cuando Luis Miguel nació, yo ya tenía años en esta carrera, yo ya era Sylvia Pasquel, o sea, yo no me tenía que colgar de nadie”. Por último, reveló por qué cree que manejaron de esta forma la serie: “No quieren quedar como villanos, evidentemente son los protagonistas, se buscan otro villano, el papá, las novias, todo el mundo es malo, menos él”.

Orgullosa del talento de Stephanie en la cocina

En esta conversación, Sylvia también habló de la participación de su hija Stephanie Salas en Masterchef Celebrity, que está por estrenarse en Azteca Trece y donde la cantante mostrará su talento en la cocina: “Nosotros aprendimos (a cocinar) con mi abuela Merilú y a Stephanie le gusta mucho, siempre le ha gustado mucho, se fue a Barcelona a tomar un curso, ha tomado varios cursos y ahorita va a ir con Maripaz a ayudarle a hacer pasteles porque la repostería no es muy su fuerte”, comentó la actriz quien, con la emoción, reveló que Stephanie reveló ya ganó dos desafíos.