Ale Capetillo recibe la visita de las hermanas Nicole y Paulina Peña en Madrid

De las cosas que más echa de menos Ale Capetillo desde que se mudó a Madrid, hace más de medio año, es a su familia y amigos. Aunque se mantiene cercana con los suyos a través de videollamadas, le ha confesado a sus seguidores en Instagram que en ocasiones sí siente la soledad de estar tan lejos de casa. Después de que, en mayo pasado, su hermana, Ana Paula, la sorprendió al viajar a España para verla, ahora, la influencer recibió la visita de dos de sus mejores amigas quienes también tomaron un vuelo para reencontrarse con ella en la Madre Patria; se trata nada más y nada menos, que de las hermanas Nicole y Paulina Peña Pretelini.

Aunque las hijas del expresidente de México son muy cautelosas con lo que publican en sus redes sociales, no dejaron pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores su reunión con Ale Capetillo, sobre todo Nicole con quien, la hija de Eduardo y Biby estudió, razón por la cual comenzó una linda amistad que mantienen hasta el día de hoy. Gracias a la cercanía entre Ale y Nicole, Paulina también se ha vuelto muy apegada a la joven quien, en enero pasado decidió mudarse a la capital española para trabajar en una firma de ropa, donde está aprendiendo mucho sobre la moda.

A través su cuenta de Instagram, Nicole Peña compartió una historia en la que aparece al lado de su amiga, un clip que acompañó de la palabra “Finalmente”, haciendo alusión de que, por fin había podido abrazar a su bestie, como le ha llamado en otras publicaciones. En marzo pasado, Ale dejó ver el gran cariño que le tiene a Nicole al enviarle una felicitación de cumpleaños a distancia por sus 21 años: “Muchísimas felicidades a mi hermana. Gracias por ser la persona tan especial que eres”, le escribió al lado de varias fotos juntas.

Por su parte, Ale Capetillo compartió una imagen de las tres que acompañó de la frase “Reencuetro”, en el que las chicas se ven muy felices. Aunque no han revelado que han estado haciendo desde su llegada a Madrid, a tenor de esta imagen, parece que se encuentran en el departamento de la hija de Eduardo y Biby. Las vimos divirtiéndose y poniéndose al corriente de sus vidas, luego de no verse desde el inicio de esta año, cuando Ale se fue a España donde, estarán las hermanas Peña unos días aprovechando el verano.

¿Cuándo regresa Ale a México?

A principios de junio, Ale Capetillo fue cuestionada por sus seguidores sobre cuándo va a regresar a México, una pregunta para la que no tiene respuesta: “Es la misma pregunta que me hago yo. Por ahora, lamentablemente, no tengo planes, muero de ganas de ir, pero, todavía no tengo planes y eso que ya pasó bastante tiempo”. Aunque reconoció que en ocasiones siente la soledad, aseguró que este tiempo en la Madre Patria la ha ayudado mucho a madurar: “Para mí, la felicidad se ha vuelto la tranquilidad, estar tranquila, sin estar buscando que esté pasando a fuerzas algo en mi vida, o sea, así nada más, la tranquilidad”, reveló.