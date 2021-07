Ana Brenda Contreras comparte detalles del padecimiento que sufre: 'Te hace cambiar planes'

Si algo caracteriza a Ana Brenda Contreras, es la sinceridad con la que suele dirigirse a su público, lo que le ha permitido consolidar una comunidad en redes sociales con poco más de 7 millones de seguidores. Precisamente, la estrella ha aprovechado este espacio para compartir a corazón abierto sus confidencias, ya sea sobre temas ligados a lo sentimental e incluso a la salud, como ha ocurrido en esta ocasión. Sin más rodeos, la guapa actriz ha hablado con toda franqueza del padecimiento que sufre, y de la razón por la cual no suele usar prendas ceñidas en las alfombras rojas, una duda que ha existido por siempre entre sus fieles fanáticos, quienes han estado muy atentos a sus recientes publicaciones.

Fue a través de Instagram que Ana Brenda compartió detalles de esta situación que se conoce como síndrome del intestino irritable, o IBS por sus siglas en inglés, misma que ha padecido por varios años y que no ha sido fácil de sobrellevar, así lo explicó en uno de sus posts la estrella de melodramas como Corazón Indomable. “Mi historia con IBS. Mucho me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el ‘estás embarazada’, padezco esta condición hace años…”, escribió, ilustrando su texto con una fotografía en la que posa de perfil dejando descubierto su vientre.

En ese mismo espacio, Ana Brenda explicó lo complejo que puede ser tener esta condición, algo que no ha resultado nada sencillo para ella, debido a su trabajo frente a las cámaras y los escenarios. “Y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Soy intolerante a mil cosas, además que el estrés o cansancio la agudiza…”, explicó, para luego revelar otros de los síntomas que suelen presentarse mientras el padecimiento está presente. “Es un dolor espantoso, como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Y una inflamación horrible. Te hace cambiar planes, modo y claro, jugar con tu mente…”, dijo.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el síndrome de colon irritable es un trastorno frecuente entre la población, el cual afecta al intestino grueso. Entre otras cosas, se sabe que el cuadro de síntomas incluye cólicos, dolor abdominal e inflamación, algo que puede ser controlado con medicamentos o cambios en la dieta. Sin embargo, esto puede variar de una persona a otra, como quizás es el caso de Ana Brenda, quien reveló parte de los procedimientos que ha seguido para poder controlar esta circunstancia. “Y sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos. Se sabe muy poco sobre este padecimiento”, dijo la actriz en su publicación.

Un cálido mensaje a sus fans

Ha sido tanto el interés de Ana Brenda por conocer más sobre esta condición, que a lo largo de este tiempo se ha mantenido muy informada al respecto, situación por la cual ha enviado un alentador mensaje a todos aquellos que pasan por lo mismo. “Cava vez leo más y más sobre la relación que tiene el intestino con el cerebro, la depresión, la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan esto igual que yo, no están solos”, finalizó la intérprete, quien en este instante se mantiene alejada de su trabajo en la televisión, pero muy motivada por los proyectos en los que actualmente se ocupa, en espera de dar una grata sorpresa a todos sus fanáticos.

