Mauricio Ochmann, el principal apoyo de su novia tras el fallecimiento de su papá El actor continúa acompañando a Paulina Burrola en el duelo por el sensible fallecimiento de su papá

En medio de la felicidad que están viviendo Mauricio Ochmann y su novia, Paulina Burrola, la joven se ha tenido que enfrentar a la lamentable pérdida de su papá, el señor Ramón Oscar Burrola Tapia quien falleció hace un par de semanas. Desde Madrid, ciudad en la que se encuentra por motivos de trabajo, el actor le envió un sentido mensaje a su novia con el que busca reconfortarla en el duelo. En diciembre pasado, el actor atravesó por un episodio similar al despedir de quien fue su primera figura paterna, Guillermo Sánchez con quien, a pesar de haberse divorciado de su mamá adoptiva, el actor siempre tuvo una relación muy estrecha por lo que fue muy lamentable para él su despedida: “Partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas”, escribió en aquel momento Mauricio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras aquel triste acontecimiento, el actor sabe muy bien cómo es enfrentar un duelo, razón por la cual no ha querido dejar sola a Paulina y a pesar de la distancia la sigue apoyando. La joven le dedicó ayer un sentido mensaje a su papá: “Dios has recibido en el cielo a mi más grande amor, mi papá, amigo, mi consejero y el guerrero más fuerte. Se que ahora descansa en compañía de sus seres queridos. Y que, desde ahora, serás nuestro ángel, que cuidará de nosotros por siempre. Papá te extrañaré con todo mi corazón”, se lee sobre una imagen donde aparece la modelo y su padre. Mauricio retomó esta foto y la acompañó de la siguiente frase: “Sabemos que vivir no es tan solo respirar, vive en ti y está llenándote de amor, cada segundo”, el actor acompañó estas palabras de un emoji de corazón.

VER GALERÍA

La sonorense utilizó otra historia en su cuenta para dedicarle otra reflexión a su papá: “Aunque estés en el cielo sigues aquí, cerquita de mí. Te amo”, se lee sobre una foto donde aparece un cielo muy azul con nubes. Aunque la relación entre Mauricio y Paulina marcha viento en popa, el actor no ha podido apoyar a su novia en persona debido a que, desde hace unos días, Ochmann se encuentra en Madrid, ciudad donde estará trabajando las próximas semanas. Hasta el momento, el actor no ha revelado cuál es el proyecto que está realizando en España; sin embargo, ya forma parte de la lista de mexicanos que se encuentran en La Madre Patria como Maite Perroni, Alex Speitzer, Manolo Caro, Carlos Rivera y El Potrillo.

Canta por amor

Hace unas horas, antes de que Paulina recordara la memoria de su papá en redes, Mauricio Ochmann había sorprendido a sus seguidores en Instagram mostrando un talento que, hasta ahora, no le conocíamos: el de cantante. Con ukelele en mano, el actor le cantó a su novia un fragmento de la canción El color de tus ojos, de la Banda MS, donde dice: “El color de tus ojos despertó mi interés, y sólo tengo ganas de verte otra vez”, haciendo referencia a lo mucho que la echa de menos pues, antes de este viaje de trabajo, Mauricio y Paulina se había mantenido inseparables. Halagada por este detalle, Burrola le escribió al actor: “Gracias por mi serenata a distancia, amor. Love you”.

VER GALERÍA

A mediados de junio pasado, Mauricio Ochmann sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar la primera foto al lado de Paulina Burrola, la mujer que le devolvió la sonrisa luego de su separación. A partir de que compartió con el mundo que su corazón tenía dueña, el actor se ha dado vuelo publicando imágenes y compartiendo detalles de su relación. Como era de esperarse, tras anunciar su romance en redes, la prensa cuestionó a Ochmann sobre cómo y cuándo surgió el amor con su novia y si ya había conocido a la hija que tuvo con Aislinn Derbez: “Sí, sí conviven”, comentó en entrevista con el programa Sale el Sol, donde también mencionó: “Todo va marchando muy bien, estamos muy contentos todos”, dijo.