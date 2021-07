‘Fue más shockeante para ella’, dice Carlos Speitzer sobre la polémica que rodeó a su hermano Alex y a Ester Expósito

Con tan sólo 26 años, Alejandro Speitzer se encuentra sin duda en el mejor momento de su carrera, la cual inició desde muy temprana edad. Quien ha sido testigo de su crecimiento y evolución como artista, ha sido su hermano Carlos, con quien comparte no sólo el atractivo físico, sino el talento como actor. Mientras se enfoca en sus propios proyectos, el mayor de los hermanos Speitzer ha hablado sobre la polémica en la que recientemente se ha visto envuelto el protagonista de Oscuro Deseo, y tal como hizo antes, ha salido nuevamente en su defensa para señalar que si Alex ha sido objeto de rumores y falsas versiones es debido al éxito que está logrando actualmente: “Para mí es el mejor actor de su generación, y no es consecuencia de la suerte ni de la casualidad”.

En un encuentro reciente con la prensa, Carlos desmintió de tajo aquellas afirmaciones que han puesto en duda la integridad y profesionalismo de su hermano como actor, entre ellas la que apuntaba a una mala actitud hacia la producción de Oscuro Deseo, la cual supuestamente estaba obstaculizando las grabaciones de la segunda temporada de la serie. “Irónicamente el día que la revista saca esa nota Alejandro concluía la filmación de la segunda temporada de la serie”, recordó. La estrella de Televisa se refirió además a las versiones que surgieron tiempo después sobre las supuestas razones que habrían provocado la ruptura entre su hermano y Ester Expósito. “A mí me da risa todo esto, me pareció increíble que Ester saliera de inmediato a desmentir con base en lo que ha vivido con él todo este tiempo, tienen una relación muy linda”, continuó el actor de Fuego Ardiente. “Creo que eso es lo que nos debería de importar es cómo salió la perjudicada, ni siquiera él, porque él está acostumbrado a que en México de repente el periodismo sea así o que haya esa clase de periodismo, creo que fue más shockeante para ella, y creo que lo hizo muy bien”, comentó.

Aunque se ha hablado de una ruptura amorosa entre la actriz española y el mexicano, siguen persistiendo las dudas al respecto y más cuando ambos han mostrado cercanos. Cuestionado al respecto, Carlos se limitó a señalar que su hermano y Ester conservan el cariño mutuo. “Eso pregúntenselo a ellos, yo les puedo decir que tienen una relación hermosa que quedó claro desde ese lugar, si de pronto él vino a México y esta distancia propia del trabajo les pareció un truene pues no sé, luego le digo que me acompañe, lo saco en la moto y le preguntan”, expresó con tono bromista. Sin embargo, pese a no revelar el estatus sentimental de Alex, el protagonista de la obra Secuestro dejó entrever que podría persistir algo entre su hermano y la estrella de Élite. “Si en pareja compartes el mismo lugar del éxito creo que es más fácil llevar las relaciones, creo que ellos comparten eso en este momento y está increíble”, comentó.

Revela que le propuso a su hermano emprender acciones legales

Carlos reveló que, luego de que aquella revista publicara información respecto a las supuestas sumas que su hermano obtenía por sus contratos como actor, él le aconsejó tomar medidas legales, pues consideró que tales afirmaciones falsas lo ponían en riesgo. “Yo en algún momento lo pensé, en casa no somos de pleitos, pero lo pensé cuando fue esa primera nota que decían unos números tan elevados, y en un momento en el que país pasa por momentos peligrosos decir esos números como si de verdad fuera real, hay gente que lo puede creer y creo que eso lo expone”, contó el actor. “Yo se lo propuse y me dijo: ‘No hay necesidad, así se manejan’”, recordó, y dijo que, si en aquella ocasión Alex prefirió dejar las cosas así, difícilmente buscará demandar ante las más recientes versiones falsas sobre su persona. “Hay personajes que se han clavado en querer lastimar la imagen que tiene, pero les va a ser difícil, porque es una imagen muy bien cuidada desde chavito… Es una imagen sólida la que tenemos, no somos de escándalos, y entendemos que los escándalos por los que está pasando en este momento son propios y consecuencia del éxito”, aseguró.

