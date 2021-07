Marisol González revela hasta cuándo estará en el programa Hoy y por qué tomó la decisión de irse

Fue en 2019 cuando Marisol González hizo realidad uno de sus sueños más anhelados, el de ser parte de los conductores del programa televisivo Hoy. Desde ese entonces, la tapatía se ha ganado el aprecio del público cada mañana, una etapa que lleva muy dentro de su corazón y que le ha otorgado inigualables satisfacciones. Sin embargo, la también exreina de belleza ha tomado la decisión de ausentarse por un tiempo de la emisión, así lo dijo enteramente conmovida en días pasados durante una transmisión del matutino en compañía de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes le expresaron todo su apoyo y le desearon lo mejor ante esta importante etapa. Ahora, la presentadora se ha tomado un tiempo para ahondar abiertamente en las razones por las cuales dará este importante paso, revelando incluso hasta cuándo se dará su participación en la exitosa producción de Televisa.

Con la sinceridad que la caracteriza, Marisol habló de cómo se han dado las cosas hasta ahora, y de aquello que la motivó a trazar nuevos planes en su vida, dejando muy claro que su salida del programa solo es un asunto temporal y que además no tiene que ver con algún ofrecimiento profesional. “No me voy a ningún lado, me voy para estar de lleno con mi familia. Obviamente seguiré con algunos trabajos en redes sociales que he venido haciendo y que gracias a Dios he tenido hasta la fecha…”, confesó en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que además hizo énfasis en el apoyo que le ha brindado su esposo, el futbolista Rafael Márquez.

A lo largo de la entrevista, Marisol también despejó una de las dudas que prevalecen entre sus seguidores, quienes deseaban saber cuándo sería su último día en el programa Hoy, a lo que sin más rodeos respondió: “Hasta el viernes 16 de julio”. Del mismo modo, se mostró confiada en que todo saldrá tal cual lo ha planeado, así lo dejó ver ante la inquietud que existe sobre si su público volverá a verla a cuadro en la emisión matutina. “Espero que sí, espero que solo se trate de un tiempo esta pausa”, expresó.

Lo más difícil tras la decisión que tomó

En otro momento de su charla con TVyNovelas, Marisol se sinceró en torno a los aspectos que le resultaron difíciles cuando llegó la hora de plantearse un retiro temporal del programa Hoy, algo que meditó a profundidad y que incluso la llevó a replantearse su dinámica de trabajo. “Pensaba que sí podía seguir combinando como lo había hecho hasta ahora, el trabajo con mi familia. También en una ciudad como México es muy difícil poder cumplir con todos los aspectos: Las largas distancias, el estrés…”, señaló, para luego reiterar que no se encuentra arrepentida. “Todo pasa por una razón, los tiempos de Dios son perfectos y ahora mi familia me necesita. Sé que no me arrepentiré…”, dijo.

Mientras tanto, Marisol ya prepara todo para disfrutar al máximo de sus hijas, las pequeñas Luciana y Marisol, una tarea que ha podido llevar a cabo de la mano de su esposo. “Creo que también tengo que ponerme en el papel de una buena mamá, ser positiva con ellas, de que reciban lo mejor de mí y estar al cien por ciento con ellas. A ellas les hace falta estar con mami, mi chiquita apenas tiene tres años, la grande tiene seis y son niñas que aún demandan el tiempo de su familia…”, explicó. Eso sí, para la tapatía su paso por Hoy ha sido una etapa de muchos aprendizajes, los cuales atesora en el fondo de su corazón. “Desde el primer momento fue un honor para mí compartir programa con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, hablando de las mujeres, las adoro de toda la vida, y estar con ellas viendo la forma en que trabajan, aprendí mucho porque son unas maestras en todos los sentidos…”, confesó.

