'Somos una familia que estamos junta porque nos respetamos', Andrea Legarreta

No es sencillo ser figura pública, pero Andrea Legarreta y Erik Rubín asumen su posición con toda madurez, sobre todo cuando surgen rumores ligados a su vida personal. Esta vez, la conductora del programa Hoy reapareció con su familia al completo durante su asistencia a un evento público, a unos días de los señalamientos de los que fue objeto su matrimonio, una situación a la que se ha referido abiertamente, echando por tierra todas las versiones que surgieron en torno al tema, tras revelarse unas fotografías en las que su esposo aparece bailando junto a una joven. Lo cierto es que tanto ella como los suyos han pasado la página de ese episodio, enfocándose en los aspectos más positivos y preparados para celebrar una fecha muy especial próximamente, la de su cumpleaños número 50.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan amable como siempre, Andrea se tomó un tiempo para platicar con los reporteros, haciendo énfasis en la firme postura que tanto ella como Erik Rubín asumen ante lo que se pueda decir de sus vidas, defendiendo ante todo el lazo afectivo que los mantiene unidos como familia. “Nosotros en realidad ya nos vale gorro lo que digan, no se trata de callar a nadie, nosotros somos una familia unida, una familia que se ama, y que si alguien quiere interpretar una fotografía tan estúpida como algo que es algo negativo, pues ya cada quien…”, dijo para las cámaras y los micrófonos de la prensa, declaraciones que fueron retomadas por programas como Suelta la Sopa e Imagen Televisión.

Durante el encuentro, Andrea también destacó lo importante que ha sido para ella y Erik respetar sus espacios personales, un aspecto primordial que les ha permitido fortalecer su entorno de confianza con el paso de los años. “Nosotros somos una familia que estamos juntos porque nos amamos, una pareja que se ama, que se respeta y que también tenemos nuestras vidas afuera de amigos, de fiesta y eso no significa que nos estamos traicionando de ninguna manera y ni nos estamos fallando…”, explicó la también actriz, que se ha caracterizado por la transparencia con la que suele abordar públicamente aspectos ligados a su vida privada.

VER GALERÍA

Por su lado, Erik también tomó la palabra para hablar abiertamente de cómo el hecho de ser figuras públicas los ha preparado para este tipo de circunstancias, aunque lamentó que esto toque de manera inevitable a sus hijas. “La verdad nosotros estamos acostumbrados a esto, lo que es complicado es que haya gente que insulte a nuestras hijas por una situación como esta, que insulte a Andrea, me insulte a mí y eso es donde pues la verdad es la parte que no entendemos, lo demás sí, ya sabemos que es parte de…”, confesó.

Lista para celebrar su cumpleaños 50

Mientras tanto, Andrea lleva puntual la cuenta regresiva camino al festejo de su cumpleaños número 50, enfocándose de lleno en sus nuevos proyectos y enteramente orgullosa de los logros de sus seres queridos, como los de sus hijas Mía y Nina, quienes han seguido sus pasos en el espectáculo. “Nosotros estamos juntos no para tapar bocas de nadie, nosotros sabemos cuál es nuestra vida, nuestra historia, nuestra relación, estamos celebrando la vida, ya vienen mis 50, estamos celebrando que cada uno de manera individual nos ha ido bien, que nos amamos. Erik y yo no tenemos la necesidad de estar a fuerza uno con el otro, estamos juntos porque nos amamos y porque amamos estar juntos y nos respetamos y tenemos una historia linda, si la gente quiere llevar a un sitio que no corresponde ya no es cosa nuestra…”, apuntó.

VER GALERÍA