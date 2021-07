Enteramente feliz, Geraldine Bazán habla de su relación amorosa

Las cosas marchan de maravilla para Geraldine Bazán en este instante de su vida, en el que ha tomado la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez al lado del empresario Luis Gerardo Murillo. Sin embargo, la actriz se ha mantenido muy discreta en torno al tema cuando es cuestionada públicamente, tomando de vez en cuando sus redes sociales para dar algún vistazo de la convivencia junto a su novio, como ocurrió este fin de semana, en el que celebró la fiesta de cumpleaños de su galán en la ciudad de San Miguel de Allende. A propósito de su romance, la actriz no pudo escapar recientemente de la prensa, explicando cómo se siente y haciendo énfasis en lo reservada que ha sido hasta el momento.

Visiblemente feliz, Geraldine se tomó un instante para platicar con los reporteros, abordando de alguna manera el tema de su relación con Luis Gerardo, destacando lo importante que ha sido para ella ser muy discreta al respecto. “Ay, mucho, mucho. Ustedes saben que es un tema que decidí no compartir demasiado. Finalmente lo que se ve no se juzga y es todo, y les agradezco muchísimo de alguna manera respetar eso…”, explicó la guapa intérprete durante un encuentro frente a las cámaras, declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Sale el Sol.

Con toda la amabilidad, Geraldine también expuso lo bien que le ha sentado llevar las cosas de esta manera, pues aunque ella es figura pública, prefiere darle a su galán el espacio que se merece, algo que ha cumplido al pie de la letra, a pesar de la insistencia de quienes desean conocer más detalles detrás de su historia de amor, la cual ha tomado por sorpresa a todos sus fanáticos. “La verdad es que, sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces es un poco respetar, ¿cómo se podría decir, cuando no eres conocido?, respetar eso. Creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta, me gusta muchísimo…”, dijo sonriente.

Feliz y afortunada

Durante la charla, Geraldine también se refirió al reciente mensaje que publicó en redes sociales y que causó revuelo, y en el que aseguraba ser “fea pero muy afortunada”, por tal motivo habló sin más rodeos de lo que quiso decir. “Es un poco el que la gente en redes… somos bien buenos para juzgar a los demás y en general. Es un poco el decir: ‘Yo puedo ser fea pero soy muy feliz o soy muy afortunada o soy bendecida, soy una mujer saludable, soy una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, soy mamá de dos’, a eso es a lo que me refiero, que más allá de ser perfectamente hermosa… lo bendecidos que podemos ser…”, dijo la actriz, dejando claro lo bien que se encuentra en este momento, en el que la presencia de su familia, el trabajo y el amor le permiten sentirse privilegiada.

Recordemos que, a través de sus redes sociales, Geraldine ha logrado consolidar una comunidad con la que ha establecido cierta complicidad, por lo que ha tratado de ser muy responsable cada que toma la decisión de compartir algún mensaje, como ha sido en esta ocasión. “En mi caso, hacer lo que me gusta, tener dos hijas hermosas, es eso, simplemente. Pero me gustó, al final es parte de también crear un poco de consciencia en redes…”, explicó la estrella de telenovelas, que ha superado su ruptura con Gabriel Soto, con quien actualmente mantiene una relación de cordialidad, pues para ambos es primordial brindar a sus pequeñas un ambiente de armonía.

