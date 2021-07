'La belleza de la inocencia', Juan Soler presume a su nieta Alfonsina

Las satisfacciones son inagotables para Juan Soler, quien se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, no solo disfrutando de sus éxitos profesionales y de su relación amorosa con una misteriosa chica, pues recientemente también tuvo la enorme dicha de debutar como abuelo. Por tal motivo, el galán de telenovelas ha gritado, una vez más, el enorme amor que tiene por su nieta, Alfonsina, a quien asegura no ha podido conocer debido a las restricciones que existen para viajar a su natal Argentina por la pandemia. Sin embargo, eso no le ha impedido celebrar a la distancia junto a su hija mayor, Valentina, este instante familiar tan significativo, por lo cual ha mostrado otra linda postal de la pequeñita, a la que además le dedicó un bello mensaje.

Con el sentimiento a flor de piel, Soler dio una sorpresa a sus seguidores en redes sociales, al publicar una nueva foto de Alfonsina, un detalle tan tierno que ha acaparado toda la atención desde el primer instante. Lo más llamativo de esta imagen, es que la bebé aparece regalando frente a la cámara una espontánea sonrisa, un gesto que conmovió desde lo más profundo al intérprete de La Mexicana y El Güero, que además acompañó esta publicación con otra instantánea en la que aparece él, a manera de comparativo, también sonriendo e irradiando felicidad por todas las satisfacciones que ahora llenan su corazón de enorme gratitud. Sin duda, una etapa de la que también ha sido testigos sus fieles seguidores.

Para enaltecer este momento tan especial, Soler dedicó unas palabras a la niña, quien nació el pasado 17 de marzo, según lo dio a conocer la hija mayor del actor, Valentina, quien radica en Argentina junto a su pareja. “¡La belleza de la inocencia! Alfonsina sabe que el mundo al que pertenece está lleno de amor e ilusiones…”, escribió de lo más emotivo en las primeras líneas, para luego hacer énfasis en lo mucho que lo entusiasma esta nueva faceta como abuelo. Eso sí, no sin antes reiterar lo mucho que disfruta ver a su hija desempeñándose en la maternidad. “Tiene una mamá que me llena de orgullo, un papá que lo da todo por ella y un ‘abu’ que no puede más de amor…”, escribió Soler al pie de la foto que ha acumulado miles de reacciones y un sinfín de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Lo que significa para Juan ser abuelo

Desde el nacimiento de Alfonsina, Juan Soler ha compartido cómo vive este momento, un capítulo tan entrañable en su vida que simplemente ha hecho que el amor crezca dentro y alrededor suyo, así lo ha explicado el actor recientemente, al ser cuestionado al respecto. “Ahora que llegó mi nieta a mi vida me siento pleno. No hay cambios en mí, sí hay incorporación de más amor, de más responsabilidades, de alguien más que cuidar en mi vida, entonces me siento muy agradecido…”, dijo visiblemente emocionado a finales de abril pasado, durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos.

Y aunque la emoción ha sido incontenible, el actor espera ansioso el día en que pueda reunirse con su nieta, incluso haciendo la promesa de que mostrará más instantáneas de la niña que simplemente se ha robado su corazón. “Todavía no puedo ir a conocerla, porque Argentina cerró las fronteras, mi trabajo ahora no me lo permitió, pero ya prontito les mandaré fotos de Alfonsina para que vean la belleza de nieta que tengo”, comentó durante una reciente charla con los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público.

