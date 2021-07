Ariadne Díaz hace frente a los rumores de un posible embarazo y responde

Cuando Ariadne Díaz no está trabajando se mantiene en comunicación con sus fans a través de redes sociales donde suele compartir videos de su día a día al lado de Diego, su hijo, quien ya es toda una celebridad en Instagram. Como parte de la interacción que tiene con sus seguidores, ayer por la tarde, la actriz convocó a una ronda de preguntas y respuestas que hizo en compañía de su hijo. Aunque invitó a sus fans a cuestionarse por nuevas cosas: “Puras preguntas divertidas, padres, no me pregunten lo mismo de siempre, de los hijos y así”, su petición no tuvo mucho éxito y lo primero que quisieron saber es cuánto tendrán otro bebé ella y Marcus, incluso hubo quienes querían saber si ya está embarazada, un cuestionamiento al que le hizo frente con humor, tal como lo hizo Galilea Montijo la semana pasada, cuando sus seguidores le preguntaron lo mismo.

Con la simpatía que caracteriza a Ariadne, fue clara a la hora de enfrentar los rumores de un embarazo: “No amiga, es panza normal”, comentó divertida. Aunque tenía ganas de hablar de otros temas, sus fans continúan curiosos sobre cuándo ella y Marcus le darían un hermanito a Diego, a lo que respondió: “Para los que me preguntan que cuándo voy a tener un bebé, les tengo una muy buena noticia. ¡Diego volvió a ser bebé! Ya ven, por eso no vamos a tener un bebé ahorita, porque Diego ya regresó a ser bebé”, en el video, Diego apareció recostado en los brazos de su mamá simulando tener menos edad, incluso intentó hablar como un bebé.

En estos clips quedó claro que a Diego sí le hace mucha ilusión tener un hermano, incluso ya piensa en algunos nombres para el nuevo miembro de la familia: “Si tenemos un hijo, ¿le podemos poner Pelusini?”, le preguntó el pequeño a su mamá, a lo que ella respondió: “O sea, si tú tienes un hermano, ¿te gustaría que se llamara Pelusini? Bueno, tenemos más opciones, porque Diego me había dicho que si, papá y yo teníamos un bebé, ¿cuáles eran las opciones?”. Con el tiempo, el niño ha comenzado a pensar en más nombres pues, de primer momento, solo se le ocurrían: “Diega y Diego”. En un tono mucho más serio, el hijo de la actriz reveló que ya tiene el nombre perfecto, en el caso de que tuviera una hermanita: “Si es mujer le ponemos Ariadne y si es niño, le vamos a poner…”, dijo.

Tras aclarar que no está embarazada y no planea estarlo próximamente, las preguntas en ese sentido continuaban y así respondió a una que decía: “Queremos un bebé”, a lo que dijo: “¡Felicidades! Yo te apoyo, te organizo tu Baby Shower y que te vaya muy bien con el bebé que quieres, porque aquí no, aquí todavía no”. Entre risas, la actriz se divirtió desmintiendo los rumores sobre un supuesto embarazo y adelantó que muy pronto estará de vuelta en la actuación: “Hay tanto que quiero contarles, pero todavía no puedo. Extraño mucho trabajar”, dijo. Sobre cuál es su mayor éxito en la vida, la actriz respondió sin pensar: “El éxito del que más orgullosa me siento, de verdad, y sin que sea cliché, es esa araña peluda, sí, es mi mayor orgullo y mi mayor éxito”, dijo refiriéndose a Diego quien tenía un traje de Spiderman.

El lindo recuerdo de su embarazo

Después de contestar todas estas preguntas relacionadas con la maternidad, Ariadne utilizó el feed de su cuenta para compartir una imagen de su embarazo de Diego que acompañó del texto: “Hoy, en mis stories, de tanto hablar de si los bebés, las estrías, el embarazo, etc. Se me antojó compartirles este par de fotos de una noche que fue muy bonita para mí”, escribió al lado de una serie de imágenes en la que aparece con un vestido de gala negro luciendo su pancita: “¡Hermosa!”, le comentó Marcus Ornellas. Sobre el embarazo de Diego, Ariadne les contó a sus seguidores cómo fue que su cuerpo fue cambiando con los meses: “Al principio el doctor me decía, subiste 4 kilos, pero está bien, porque no habías subido nada, pero ya después de 4, 8 y 12, ya fue así de ¡ya párale! Subí 23 kilos. Con todo y los 23 kilos que subí no me salieron estrías, la verdad nunca me eché nada, no era de echarme cremas, ni nada, entonces creo que ya es genético”, recordó.