Visiblemente conmovida, Marisol González le dice ‘hasta pronto’ a Hoy

Con el éxito de Las estrellas bailan en Hoy, concurso que se transmitió en el matutino, Marisol González resultó una de las consentidas del público, gracias a la disciplina y evolución que mostró en la pista de baile donde consiguió, al lado de Moisés Muñoz, el tercer lugar en la competencia. Después de este logro, esta mañana, la conductora sorprendió al revelar, entre lágrimas, que se ausentará por un tiempo de la emisión en la que, según sus palabras, siempre soñó con formar parte. Cobijada por sus compañeras Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andy Escalona y Shanik Berman, la tapatía reveló que esta decisión tiene que ver con la necesidad de pasar tiempo con su familia que, aseguró, es su pilar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante una cápsula donde Marisol González y Andy Escalona estaban recordando los momentos más retadores del reality de baile, Galilea Montijo anunció que su compañera presentadora tenía algo que comunicar: “Yo quiero hacerle una pregunta a Marisol, porque bueno, hay momento para ser profesionistas, hay momentos para ser mamá, hay momentos para ser esposa y viene un momento muy importante para ti y para tu familia. ¿Qué viene para Marisol?”, comentó Montijo. Con un nudo en la garganta, la presentadora respondió: “Me cuesta mucho trabajo hablar, no sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir en mil y queremos que todo esté bien, que todo esté al 100… Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

La conductora continuó revelando la razón por la que tomó esta determinación: “Se han portado todos increíble, producción, mis compañeros, cabina, todos, todos, no acabaría y me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora, es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, esa parte de mamá, de esposa, y pues para atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida. Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto y me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, explicó Marisol quien, mientras hablaba contó con el apoyo de Galilea Montijo quien la tomó de la mano en señal de contención.

Marisol aprovechó para resaltar todo lo bueno que le ha dejado Hoy, un programa que la hizo madurar y crear grandes amistades con sus compañeros y miembros del staff: “Las quiero y le agradezco mucho a todos porque, sin duda, me ayudó mucho a crecer, a sentirme mejor en todos los sentidos porque, la verdad, lo que da Hoy es maravilloso y gracias por ser mi familia, también ustedes”. Tras el mensaje de Marisol, Galilea resaltó que su ausencia será temporal y así lo explicó: “Sabemos que van a ser semanas, solamente unas semanas, esperemos que así sea y se alarga un poquito más, no pasa nada, aquí te esperamos”, detalló Montijo.

VER GALERÍA

La cariñosa despedida de Andrea Legarreta

De acuerdo con su compañera, Andrea Legarreta, la conductora todavía estará en el matutino unos días: “Esta no es la despedida oficial, todavía te faltan varios días”. Aunque este no es un adiós definitivo, la conductora le quiso dedicar unas lindas palabras a la exreina de belleza: “Aquí está tu lugar, eres una niña hermosa. Ese nivel de hermosura que tiene por fuera y la gente lo ve, no saben lo hermosa que es por dentro. Yo te conozco desde hace muchos, muchos años y siempre has sido una niña linda, chambeadora, bondadosa, dulce y sí, a veces nos toca mami, a veces nos toca jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar amor”, dijo. Por su parte, Andy Escalona tomó la palabra y dijo: “Más allá de lo que se diga, yo sé que mucha gente dice cosas de Hoy. En Hoy somos una familia y te queremos”, a lo que Marisol respondió con lágrimas en los ojos, mientras Lambda García se acercaba a abrazarla: “Yo los amo y es mucho más bonito estar aquí de lo que esperaba, de verdad”, finalizó.