Stephanie Salas y 'La Choco', listas para mostrar su talento en la cocina de Masterchef

Durante meses se había estado especulando sobre quién conduciría el nuevo formato del programa de cocina más éxito de nuestro país, Masterchef Celebrity, programa que esta mañana anunció a su conductora: Rebecca de Alba quien, fue elegida en lugar Anette Michel quien, hasta ahora, había sido la encargada de presentar todas las temporadas de esta emisión. Debido a que, en esta ocasión, los personajes son celebridades, de inmediato, el público tuvo curiosidad por conocer quiénes serían los famosos que se van a enfrentar en esta reconocida cocina. Tal como se esperaba la producción los nombres de algunos de los concursantes causaron revuelo, como el de Stephanie Salas a quien, por primera ocasión, veremos en un reality de este tipo. Otra personalidad que también resonó en redes fue Jimena Pérez, La Choco quien, luego de dos años viviendo en Madrid, regresa a México para mostrar un poco de su talento gastronómico.

Como parte del anuncio de este programa, esta mañana, varias celebridades que formarán parte del elenco de cocineros participó en una entrevista para el programa Venga la Alegría, espacio en el que se dio a conocer también de Rebecca de Alba sería la conductora de esta esta emisión. Durante este reportaje, realizado por William Valdés, quien es uno de los participantes, Stephanie Salas reveló que su gusto por la cocina lo desarrolló para sus mejores comensales: sus hijas: “Yo le hacía los sándwiches gourmet a mi hija y luego ya le decían en la escuela: ‘Dile a tu mamá que nos mande los sándwiches y que nos los cobren, no hay problema’”, recordó divertida la cantante.

Stephania aprovechó este momento para revelar que fue su bisabuela, doña Silvia Pinal de quien aprendió las recetas más ricas: “Voy a compartir algunas recetas de mi bisabuela que realmente es de la que yo aprendí y nada, ya les estoy robando secretitos a todos para hacer un gran equipo, la estamos pasando súper bien”. La intérprete de Ave María habló de sus fortalezas frente a la cocina: “La comida mexicana me encanta, la verdad es mi hit, pero a todos nos encanta la comida italiana, por ejemplo y quiero perfeccionar el sushi y todo eso, la comida japonesa”. En Instagram también celebró su participación en este programa: “Me complace informarles que soy parte de la nueva temporada de Masterchefmx. Gracias a todos los que siempre han creído en la Stephanie de la cocina”, escribió.

El regreso de La Choco a México

A lo largo de estos dos años que Jimena Pérez ha estado viviendo en Madrid, la hemos visto regresar, en un par de ocasiones a nuestro país, donde siempre que viene toma su lugar en el sillón de Ventaneando; sin embargo, en esta ocasión es especial, pues su viaje tiene un objetivo muy especial: mostrar su talento como cocinera: “A ver, yo creo que aquí todos estamos saliendo de nuestra zona de confort, sí tengo algunos platillos que sé hacer, pero no es lo mismo hacerlos aquí. Además, no es lo mismo que lo coman mi esposo y mis hijos a que lo coman los chefs que son expertos, entonces, uno sí entra en terror, pero mira, por ahí dicen que lo que te da miedo lo tiene que hacer y por eso estoy aquí”, comentó a las cámaras del matutino durante la presentación del proyecto.

La presentadora prometió acudir a Venga la Alegría para dar muestra de su buen sazón y reconoció que en los postres se encuentra su especialidad: “Sí prometo ir a cocinarles después algo, mi especialidad… esa la descubriré, no, no es cierto, es el pastel de tres leches me queda bien, en mi casa, espero que aquí, no sea la excepción”. Recordemos que cuando Jimena se mudó a Madrid comenzó a compartir con sus seguidores varias recetas que grabó en video y que pública en un Instagram especial en el que el hilo conductor es su talento como cocinera. Aunque reconoce que es buena para preparar distintos platillos, sabe que tendrá que complacer a paladares exigentes como el de los jueces. Además de Jimena y Stephanie, en el reality participarán Aida Cuevas, Alicia Machado, Pati Navidad, Laura Zapata, Mauricio Islas, José Joel, por mencionar a algunos.