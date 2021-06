¿Tienes algo que contarnos? Eduardo Capetillo Jr posa con una guapa rubia y causa revuelo

De los tres hijos mayores de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Eduardo, el más grande, es sin duda, el más discreto en redes sociales. A diferencia de sus hermanas, Ale y Ana Pau, quienes tiene su propio canal de Youtube, el primogénito de los actores apuesta por una vida mucho menos expuesta, aunque, como el resto del clan, forma parte del reality familiar, pero poco comparte de él en internet. Por esta razón, resultó sorprendente la historia que publicó hace unas horas, al lado de una guapa rubia, un post que provocó revuelo y rumores entre sus fans, quienes desean conocer quién es la joven que lo acompaña y por qué utilizó un emoji de corazón sobre esta foto, ¿será que está enamorado?

Aunque Eduardo Capetillo se limitó a compartir la imagen, donde aparece muy cerca es esta misteriosa rubia, mientras la guapa chica mira sonriente a la cámara, hubo un detalle que hizo a sus seguidores sospechar que el joven está interesado en la ojiazul, pues incluyó dos emojis, uno de corazón y otro de carita feliz con ojos de corazón, ¿será que son más que amigos? Si bien, esta imagen, no ventila una situación romántica, los fans de Lalo se han mostrado muy interesados por conocer quién es la joven que despertó tanto interés en el mayor de los Capetillo. Aunque no la tagueó, descubrimos que la chica no es tan misteriosa y, al menos en Instagram, cuenta con casi un millón de seguidores.

Resulta que la guapa rubia es una famosa modelo e influencer chilena llamada Inna Moll, quien saltó a la fama en 2017, cuando abrió su canal de Youtube al lado de su, entonces novio, Adam Horwitz. La popularidad de la rubia en redes subió tanto los últimos años que comenzó a hacer clips en solitario y se ha convertido en imagen de varias firmas. Aunque la interacción entre Eduardo Capetillo e Inna podría tratarse, exclusivamente, de la que tienen un seguidor y una influencer, en los últimos días, la joven ha anunciado nuevos proyectos en nuestro país, una situación que puso muy contento al hijo de Biby y Eduardo, quien no ha parado de comentar en su Instagram donde, hace unas horas, ella escribió: “Cerrando ciclos. Lista para una nueva aventura”, post que Eduardo respondió con la frase: “La nueva aventura, ¿es conmigo?”, un comentario que provocó revuelo entre los fans de la chilena.

Pero el coqueteo de Eduardo no terminó ahí, se animó a contestar un mensaje de un fan de Inna que escribió: “Qué lindos, hacen una bonita pareja. Saludos desde chile”, una reacción que Capetillo respondió con la leyenda: “No, es mi popola”, donde destaca esta parabra (popola) que en chile es utilizada para hacer referencia a los novios. Este comentario no pasó desapercibido por Inna quien etiquetó a Eduardo al lado de varios emojis de sorpresa, lo que nos hace pensar que, el mexicano sí está cortejando a la joven, quien ha preferido ser discreta a la hora de responderle, pero sí ha reaccionado a sus coqueteos.

Inna, ¿está soltera?

Inna saltó a la fama de la mano de Adam Horwitz, su novio estadounidense, con quien mantuvo una relación intermitente desde 2017. Aunque hace un año ella compartió en su canal que había decidido regresar con Adam, después de una ruptura que, también hizo pública, en 2018; a finales del año pasado, le anunció a sus seguidores en Instagram que había terminado definitivamente con el influencer. Desde entonces, Inna ha estado disfrutando de su soltería, primero, al lado de su familia en Chile y, desde marzo pasado, en México, donde la hemos visto disfrutar de lugares como Tequesquitengo o Puerto Vallarta, además de verla como invitada a uno de los programas de Telehit.