Marina de Tavira sobre su exnovio Rafael Sánchez Navarro: ‘Siempre le desearé toda la felicidad’

Durante su carrera artística Marina de Tavira ha querido mantener su vida privada alejada de los reflectores; sin embargo, en algunas ocasiones, la prensa intenta conocer más detalles de su terreno más personal. En ese sentido, luego de que hace unos días una revista de circulación nacional difundiera la noticia del romance de Rafael Sánchez Navarro, expareja de la actriz, con una joven, 24 años menor que él, los medios de comunicación quisieron conocer la opinión de Mariana sobre este tema. Siempre respetuosa, la nominada al Oscar, en 2019, respondió deseándole lo mejor a su ex y recordándole a los reporteros que prefiere no hablar de situaciones que no tengan que ver con su profesión, como su noviazgo con Diego Luna: “Yo les agradezco muchísimo su presencia, pero, como siempre, saben respeto su trabajo, pero también me gusta que la parte personal, se queda personal”, dijo a las cámaras de Sale el Sol.

Aunque prefirió no dar detalles de su relación con Luna, Marina sí le envió un mensaje muy cordial a Rafael Sánchez Navarro quien tiene un noviazgo con Mariamar Miranda Estrada, sobrina de la productora Carla Estrada, según presume en sus redes sociales: “La verdad es que no he leído nada, pero siempre le desearé toda felicidad”, comentó la actriz. Aunque fue muy amable a la hora de hablar de su ex, de lo que no quiso decir una sola palabra fue de su relación con Diego con quien se dejó ver por primera vez en público en septiembre de 2019: “Como saben siempre trato de que lo profesional y lo personal se mantengan en áreas distintas”, dijo. Marina aprovechó este encuentro con la prensa para dar detalles de sus últimos proyectos en el terreno profesional.

Aunque ha estado trabajando en Estados Unidos, cuando fue cuestionada sobre si cree que su carrera en Hollywood se está consolidando dijo: “Hice una película muy bonita de eso, a afianzar un lugar, no lo sé”. A su llegada a la Ciudad de México comentó qué estuvo haciendo las últimas semanas en el extranjero: “Vengo de trabajar en Miami, estoy haciendo una serie”. Tras su nominación al Oscar, la prensa quiso saber si está interesada en mudarse a Estados Unidos para trabajar exclusivamente allá, una situación que aseguró no tiene en mente y así lo explicó: “Lo que me gusta es disfrutar de mi trabajo, en donde me den trabajo que esté interesante y que esté bonito, siempre lo agradeceré”, finalizó.

El último trabajo de Mariana y Rafael juntos

Por casi 8 años, Marina de Tavira y Rafael Sánchez Navarro mantuvieron su relación personal alejada de los reflectores; sin embargo, a lo largo de su noviazgo compartieron en varias ocasiones el escenario, sobre todo de teatro, un gremio donde ambos cuentan con una trayectoria muy importante. Un par de meses antes de que se hiciera pública su ruptura, los actores realizaron juntos Tragaluz, la puesta en escena que se convirtió en su último trabajo como pareja: “Para mí es un gran placer, para mí, es la quinta obra que hemos hecho juntos, nos entendemos muy bien, tenemos escuelas diferentes, pero tenemos el mismo respeto, la misma mística por nuestro trabajo, y además hay química, aprovecho este momento para dar las gracias por la invitación a este proyecto”, comentó, en aquel momento, Rafael Sánchez Navarro al programa De Primera Mano.

Tragaluz se convirtió también en el primer proyecto que Marina realizó después de Roma, cinta de Alfonso Cuarón por la que consiguió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Recordemos que durante la gala estuvo acompañada por Rafael Sánchez Navarro quien, durante toda esa época habló maravillas del trabajo como actriz de su entonces novia: “Admirable, además de su trabajo en Roma, cómo manejó este torbellino mediático que no es común que haya tanta promoción, tanto seguimiento a una película, me parece admirable cómo lo manejó. Estoy muy orgulloso, ella es muy inteligente, muy sensible, no necesita consejo de nadie, tiene muy claros sus objetivos, sus metas”, comentó en mayo de ese año a Imagen Tv.