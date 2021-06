Ni te imaginas con qué personaje regresaría Biby Gaytán a las telenovelas

A lo largo de varios años, Biby Gaytán ha consolidado una carrera sobre los escenarios que le ha merecido todo el reconocimiento del público. Sin embargo, hubo un periodo en el que la estrella se mantuvo ausente de la pantalla chica, pues se enfocó de lleno en su familia y otros proyectos. No fue hasta su pasada reaparición en el reality Pequeños Gigantes, que sus fanáticos tuvieron la oportunidad de disfrutar con su regreso a la televisión, un acontecimiento que hizo surgir las dudas sobre cuándo sería el momento en el que la esposa de Eduardo Capetillo retomara también su trabajo en la actuación, algo que finalmente parece estar cada vez más cerca, según se ha dado a conocer.

El encargado de destapar la noticia en torno al posible regreso de Biby Gaytán a las telenovelas fue nada más y nada menos que el productor de Televisa, Juan Osorio, quien tras ahondar en los proyectos que en este momento tiene en puerta, dio detalles del melodrama con el que la guapa intérprete daría la sorpresa a todos sus seguidores, esta vez con una nueva versión de La criada bien criada. “No sabemos cuándo la van a hacer, pero La criada bien criada estoy fascinado porque he convencido a una guapa actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Biby Gaytán…”, reveló Osorio en entrevista con la periodista Maxine Woodside en su espacio radiofónico Todo para la mujer.

Por el momento, Biby Gaytán no se ha pronunciado al respecto en relación con las noticias de su posible regreso a las telenovelas, aunque su público ha estado muy pendiente de los pasos de la estrella, quien a lo largo de este periodo también ha permanecido muy activa en el teatro, pues recordemos que fue en 2019 cuando hizo su regreso triunfal a los escenarios para interpretar un papel estelar en la puesta en escena Chicago. Del mismo modo, la actriz ha sido muy transparente con sus fanáticos, con quienes suele compartir detalles de su vida personal a través de sus redes sociales. Y no solo eso, porque recientemente tanto ella como su esposo, Eduardo Capetillo, y sus hijos, fueron los protagonistas de un reality show familiar, el cual se transmitió por la cadena Univision.

¿Por qué Biby se alejó de los escenarios?

Durante el tiempo en que Biby Gaytán estuvo alejada de los escenarios, las incógnitas rondaron entre quienes han seguido de cerca su carrera. De hecho, tampoco estuvo exenta de ser objeto de rumores, por lo que ella misma habló de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, algo que simplemente se dio por voluntad propia. “Las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida las he asumido con toda responsabilidad. Yo he decidido dedicarle tiempo a mis hijos, pero no porque me esté obligando…”, dijo refiriéndose a su esposo Eduardo, durante una entrevista concedida al programa televisivo Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo.

Lo cierto es que tanto su esposo Eduardo como sus cinco hijos, Eduardo Jr, Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel, han sido su principal motor y apoyo para salir adelante. Por tal motivo, no da importancia a las versiones sin fundamentos ligadas a su vida personal. “He llegado a un punto en mi vida que no me interesa desmentir ni aclarar, mientras yo sepa que estoy bien, no tendría que dar ninguna explicación más que a mi familia…”, dijo la estrella de manera contundente, feliz de los sueños que ha podido consolidar a lo largo de todo este tiempo.

