¿Por qué fue hospitalizada Silvia Pinal?

La mañana de este lunes 28 de junio la noticia de la hospitalización de Silvia Pinal encendió las alarmas de sus fanáticos que se mostraron preocupados por conocer las causas de su hospitalización. Aunque la familia había preferido no hablar del tema, con el objetivo de dar certidumbre a los seguidores de la primera actriz, Alejandra y Giordana Guzmán, por separado, hablaron del estado de salud de la diva del cine mexicano quien, de acuerdo con ambas, se encuentra muy bien y el motivo por el cual sigue en el hospital es únicamente como medida preventiva. Recordemos que el año pasado Silvia tuvo que ser intervenida de la cadera luego de sufrir una caída en su casa, una situación por la que requirió varias semanas de recuperación.

Durante una entrevista con Pati Chapoy, para el programa Ventaneando, Alejandra Guzmán, dio detalles de qué fue lo que provocó la hospitalización de su mamá: “Está bien, está entera, mi mamá está harta de estar en el hospital, se enojó con Luis Enrique y conmigo, porque la llevamos al hospital, en la madrugada de antier, porque nos metió un susto. La enfermera que estaba con ella le vio la oxigenación muy baja”, explicó. La cantante reveló que fue su papá quien le avisó de la hospitalización de doña Silvia: “Estaba ya dormida, porque llegué de los ensayos cansadísima, entonces, me dio mucha ternura que mi papá me avisara que mi mamá estaba en el hospital con Luis Enrique. Llegué preocupadísima, pero mi mamá estaba contando chistes, fue cuando digo: “No puede ser esto’”, comentó haciendo referencia al buen ánimo que presenta la actriz.

La cantante reveló que la descompensación que sufrió su mamá pudo deberse a varios factores: “No había dormido, le dieron unos diuréticos, para sus piernas que estaban muy hinchadas y eso le afectó. Entonces, ahorita le están haciendo estudios para ver qué puede tomar o qué no puede tomar y su corazón está entero, mi mamá siempre ha sido muy sana, yo creo que la más sana de la familia, entonces, está bien gracias a Dios. Al rato la voy a ir a ver”. Alejandra reiteró que doña Silvia estaba lista para irse del hospital desde el momento en que ingreso; sin embargo, prefirieron que se quedara para que la mantuvieran en observación: “No quería quedarse, decía: ‘No ya me siento bien, yo ya me voy’ y yo le decía: ‘Mamá, no puedes irte porque tu corazoncito nos sacó un susto”.

Después de la entrevista con Alejandra Guzmán, las cámaras de Ventaneando se trasladaron al hospital donde coincidieron con Giordana Guzmán, hija de Luis Enrique, quien dio información actualizada del estado de salud de su abuelita: “Tuvo una pequeña desmineralización por tomar diuréticos, pero le hicieron unos estudios de corazón y está muy bien”. Sobre cuándo podría regresar a su casa, la nieta de doña Silvia dijo: “Ya, ya va a llegar hoy, ya la van a dar de alta, no se preocupen”. La diseñadora de joyas aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a los seguidores de su abuela: “Muchas gracias porque a ella es lo que más le gusta, sus fans, hablar con ellos, entonces, mándenle cartitas y mensajes, seguro que la hacen muy feliz”, finalizó.

Silvia Pinal siempre amable con los medios

En febrero del año pasado, a su salida del hospital, luego de ser operada de la cadera tras la caída que sufrió al interior de su casa, Silvia Pinal dio lecciones de profesionalismo al sostener una charla con los medios de comunicación a quienes les reveló que su salud estaba bien: “Yo no he estado enferma de ningún órgano, he estado enferma de cosas emocionales, de cosas de otro tipo, pero ya estoy bien. Estoy contenta porque me hicieron una revisión estupenda los doctores, ya me dieron mi lista de medicinas y todo, me dijeron que estoy muy bien. Físicamente me siento bien”, comentó la actriz de 89 años de edad.