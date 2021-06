Salma Hayek revela por qué Penélope Cruz estaba enojada con ella: ‘La estaba protegiendo’

Cuando Salma Hayek decidió dejar México y comenzar su aventura en Hollywood conoció a otra chica extranjera que estaba detrás del mismo sueño: Penélope Cruz. Después de que sus caminos se cruzaron, la española y la mexicana comenzaron una entrañable amistad que, en 2006, llevaron a la pantalla grande en la cinta Bandidas, donde compartieron por primera ocasión créditos. Por años, las amigas han mantenido una relación cercana, aunque, de acuerdo con lo revelado recientemente por Salma, en su historia sí ha habido algunas diferencias, aunque, por fortuna, han logrado superarlas, como lo que ocurrió cuando la mexicana alzó la voz sobre el episodio de acoso sexual que vivió por parte del productor Harvey Weinstein cuando filmaban la cinta Frida, en 2002, un tema del que la española le recriminó por no comunicárselo antes.

Durante una entrevista con la revista Sunday Time’s Style Salma reconoció que no le dijo a Penélope sobre esta situación para no afectarla: “Algunas personas estaban muy enojadas conmigo, como Penélope, pero yo la estaba protegiéndola. Mantuve mi atención en su interacción y él nunca fue por ella. Ellos (Miramax) estaban haciendo las mejores películas. Ella no tenía mi problema, y si se lo hubiera dicho, habría afectado sus elecciones de cosas que habrían sido buenas para su carrera”, explicó la mexicana quien, tras hacer público su testimonio en oontra de Weinstein, quien purga en la cárcel una sentencia de 23 años, tuvo que enfrentar el enojo de su amiga.

Fue en 2017 cuando, a través de un texto publicado en el periódico New York Times admitió que fue víctima del acoso del productor: “Antes de escribir el artículo, pensé que había sobrevivido de manera brillante y se acabó. Hasta el punto que pude verlo, sonreír y fingir que todo estaba bien. Me había mantenido firme, era realmente fuerte. Él no obtuvo lo que quería de mí e hice la película que era tan importante, tan significativa para mí, para mi tipo y cuando digo mi tipo, no sólo me refiero a los mexicanos, me refiero a mi tipo de mujer. Frida es una mujer que dijo: 'No soy una mujer que va a ser como cualquier otra persona, voy a luchar por mi individualidad'. De repente el trauma volvió. Pensé que estaba completamente curado, pero sólo estaba escondido. Volvió de la nada y me tomó mucho tiempo entender cómo tenía que estar con eso”, recordó Hayek.

La entrañable amistad entre Salma y Penélope

Por fortuna, Salma tuvo la oportunidad de conversar con Penélope y esa situación, entre ellas, se solucionó pues, al final, ambas estaban intentando apoyarse, tal como lo han hecho desde que se conocieron en Hollywood, a principios del año 2000, cuando las dos se encontraban buscando una oportunidad en la meca del cine. El restoel resto es historia en la amistad de la mexicana y la española, ahora, las dos son reconocidas actrices alrededor del mundo, aunque siguen siendo cercanas, sus agendas de trabajo y vida personal no les permiten reunirse como quisieran. Apenas, en febrero del año pasado, protagonizaron un cariñoso encuentro durante la gala de los premios Oscar, donde las dos dieron lecciones de estilo: Penélope con un Chanel negro con escote halter y cinturón de perlas y Salma con un vestido blanco con un detalle asimétrico en el escote de Gucci.

De las ocasiones que mejor ha descrito Salma Hayek su amistad con Penélope Cruz, fue en 2018, cuando la actriz visitó España y le contó a la prensa lo especial de su relación con la ganadora del Oscar con quien dijo, continúa siendo muy cercana: “Penélope, acuérdate, que es mi socia. Las dos fuimos juntas, de la mano, abriéndonos paso, qué bonito, ¿no?, que después de muchos años podamos estar juntas con tantos logros, una familia, una carrera, el amor y la amistad. Dos personas que empezamos juntas, que la vimos difícil, que crecimos juntas, podamos seguir disfrutando del éxito unidas”, reveló la mexicana, en aquella ocasión, durante su encuentro con la prensa española.