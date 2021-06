Por qué Victoria Ruffo mandó a José Eduardo a disculparse con Eugenio Derbez

La sinceridad con la que José Eduardo Derbez suele abordar públicamente los temas ligados a su vida personal, le ha permitido tener mayor cercanía con sus fanáticos, quienes no se pierden ninguna de las confesiones que el joven suele hacer a lo largo de las charlas que ha mantenido en diversos espacios. De hecho, recientemente compartió una anécdota de lo que ocurrió durante los días en que se grababa la primera temporada del reality televisivo De Viaje con los Derbez, cuando tuvo que pedirle disculpas a su papá en una cena, tras una conversación con él en la que, según reconoce, se sintió un tanto exaltado. Por supuesto, ambos lograron hablar de la situación en su momento, pasando la página de ese instante que, por cierto, no fue incluido en ninguno de los episodios de la exitosa producción.

Sin más rodeos, José Eduardo explicó cómo fue que surgió este desencuentro, tras recibir la indicación de los realizadores del reality para participar en una actividad, motivo por el cual su papá, Eugenio Derbez, le encomendó una importante tarea. “Llegamos de grabar y nos dice la producción: ‘Mañana van a hacer una actividad que el chiste de esta actividad es que sean papás e hijos’… Entonces, nos despedimos, los invito a cenar… me dice mi papá: ‘Oye, invita a Mauricio (Ochmann) a la actividad de mañana, pues porque va a ser el único hombre que se va a quedar y el chiste es que vaya’. Le dije: ‘No tengo problema, nada más que pues dijeron que era actividad papás e hijos, entonces hay que disfrutar esta actividad de tú con tus hijos’…”, dijo durante una charla con Mara Patricia Castañeda.

Ante tal indicación, el joven actor se dispuso a invitar a su excuñado, aunque este prefirió no participar, por lo que tras la respuesta de Mauricio, el intérprete decidió lanzar un comentario que no fue del todo agradable para el protagonista de El Chema. “No recuerdo bien cuál fue mi comentario pero fue algo así como: ‘Ni queríamos que fueras o una cosa así…’, entonces se quedó. Nadie dijo nada, nadie reclamó, él se va con mi hermana a dormir y yo a la cena, y en la cena le llegó un mensaje a mi papá reclamándole mi comentario, le llega el mensaje a mi papá y mi papá me dice algo así como: ‘Estas mal porque cómo se te ocurre…’”, confesó.

Sin revelar qué fue exactamente lo que hablaron en aquella cena, José Eduardo recuerda cómo fue su reacción, por lo que intentó mantener la calma, al mismo tiempo en que, según cuenta, Vadhir también trataba de tranquilizarlo. “Yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado, y yo nunca exploto, entonces me solté yo, imagínate, todo el restaurante empezó a voltear… Me solté y cuando terminé recuerdo perfecto que respiré y le dije: ‘Ya, acabé, voy a echarme un cigarro, ahorita regreso’…”, dijo.

El importante consejo de Victoria Ruffo

En medio de la complicada circunstancia, José Eduardo asegura que buscó el consejo de su mamá, Victoria Ruffo, quien supo guiarlo para actuar de la mejor manera, tras contactarla vía telefónica. “Me salí, me fumé un cigarro y le marqué a mi mamá y le dije: ‘Mamá, estoy hirviendo’. Le conté a mi mamá y me dice: ‘Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas, no tenías que haberle hablado así. Te entiendo, de hecho la razón la tienes tu pero pues no le hables así’. Ya mi mamá me calmó, yo respiré, me regresé al restaurante después de mi cigarrito y le dije: ‘Perdón, me exalté pero también tú te pasaste’… Terminamos de cenar y ya le mandé un mensaje a mi papa, le dije: ‘Oye, mil perdones, pero tú también, siempre se lo dejaba (ver). Pasé de un tema a otro tema, pero sí fue como de no me vengas a reclamar cuando te dije yo desde un principio que era una actividad papá e hijos, y mira que Mua me cae muy bien…”, reveló de lo más tranquilo, feliz de la resolución de aquella situación.

