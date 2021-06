A corazón abierto, José Eduardo Derbez habla del esposo de su mamá, Omar Fayad

Si algo hace feliz a José Eduardo Derbez es el hecho de ser testigo de la historia de amor entre su mamá, Victoria Ruffo, y Omar Fayad, con quien la actriz se unió en matrimonio dos décadas atrás teniendo además la dicha de formar una familia integrada por dos hijos, Vicky y Anuar. Precisamente, el joven actor ha hablado a corazón abierto, -y como pocas veces-, de su convivencia con el político a lo largo de todo este tiempo, un hombre por el que tiene un especial cariño y admiración, sin dejar de mencionar la enorme complicidad que ambos han forjado desde que él era pequeño.

Con la sinceridad que lo caracteriza, José Eduardo se expresó con total apertura sobre Fayad, a pregunta expresa de cómo es la relación que ambos han mantenido desde que su mamá rehízo su vida amorosa, cuando él tenía ocho años. “Nos llevamos muy bien, es una persona que admiro muchísimo, es una persona muy inteligente, muy preparada, muy completa, es una persona que aparte a mi mamá siempre la ha tratado como una reina y eso para mí ya, (es) completo…”, contó el también hijo de Eugenio Derbez durante una plática muy íntima con la periodista Mara Patricia Castañeda para su espacio en YouTube, una charla en la que el intérprete se mostró sin ningún filtro.

José Eduardo además hizo énfasis en la gran admiración que tiene por Fayad, quien cuenta con una larga trayectoria en la política, un camino que lo llevó a convertirse en el actual gobernador del estado de Hidalgo. “Admiro mucho a lo que se dedica, las personas que están metidas en la política mis respetos porque no es algo fácil, porque a nadie le caes bien de ninguna u otra forma, hagas o no hagas cosas bien, y creo que ha hecho un excelente trabajo en toda su trayectoria que ha hecho de todo en su trabajo, y nos llevamos excelente…”, reiteró el joven en un instante de la reveladora conversación.

Una gran complicidad

Recordemos que durante la pasada celebración del Día del Padre, José Eduardo felicitó a Fayad con una linda foto de ambos publicada en sus historias de Instagram, detalle que hizo evidente la complicidad que mantienen y de la cual ambos se sienten muy orgullosos, pues además tienen mucho en común. “Es una relación muy padre porque él sí toma, sí fuma, entonces con Omar es: ‘Vámonos por unos tragos’, nos vamos por unos tragos. Es más, es como un adolescente Omar de repente… Somos buenos compañeros de fiesta, luego me dice: ‘Acompáñame a una boda’... y cuando no me invita le digo: ‘¿Qué pasó? Si somos compañeros de boda’…”, expresó de manera simpática.

En otro momento, José Eduardo se refirió a Fayad con las palabras más sinceras, destacando las cualidades que tiene como ser humano. “Somos muy buenos amigos, y es un gran padre, es un gran hermano, es un gran marido. Deben de llevar (Omar y mi mamá), como 20 años, 21 años juntos…”, dijo en la entrevista, en la que además habló de la enorme cercanía que tiene con su mamá, Victoria Ruffo, a quien incluso le realizó una llamada telefónica mientras conversaba con Mara Patricia Castañeada, quien se mostró ansiosa por contar con la presencia de la estrella de telenovelas en su espacio, una promesa que ha causado gran revuelo entre los fanáticos de la querida intérprete de melodramas como Corona de lágrimas.

