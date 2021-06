Ariadne Díaz relata cómo es que Marcus Ornellas ¡perdió su anillo de 'bodas'!

Una de las parejas más sólidas del espectáculo es sin duda la de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, quienes a pesar de no estar casados ya se encuentran comprometidos. De hecho, entre los proyectos más anhelados de la pareja está el de celebrar una boda, la cual han tenido que posponer debido a la pandemia. Pero mientras eso ocurre, los enamorados disfrutan su día a día motivados por la linda familia que han formado, aunque no han estado exentos de atravesar por algunos contratiempos, como ha ocurrido recientemente. Así lo compartió la guapa actriz, quien de manera simpática destapó ante sus fans el descuido que hace algunos meses tuvo Marcus, al extraviar de un momento a otro nada más y nada menos que su anillo de compromiso.

Sin más rodeos, Ariadne subió algunas historias a su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido, mientras Marcus escuchaba con atención el relato de su futura esposa, quien ha tomado este episodio con mucho humor. “Hace algunos meses, Marcus perdió su anillo de casado aunque no nos hayamos casado, todo mal, pero les digo que aquí es muy hippie el asunto, de casados sin fiesta, de anillo de compromiso…”, explicó la guapa intérprete, que siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que se dirige a sus fans, quienes ha sido testigos de su fascinante historia de amor con Marcus.

Por fortuna, el descuido no pasó a mayores, pues Ariadne reveló que tiempo después pudieron recuperar el anillo, gracias a una de las personas que trabaja con ella. Eso sí, la protagonista de telenovelas destacó la importancia de haber recuperado la sortija, la cual el galán brasileño incluso presumió en un instante del clip que grabó junto a su prometida. “El caso es que se le perdió su anillo de boda, no boda, y ayer por fin lo encontró Ana, que trabaja aquí con nosotros. Es más, ayer que me dice Ana: ‘Ya encontré el anillo de Marcus’, y le digo: ‘Ay qué bueno, para que no se ande haciendo el soltero’…”, dijo entre risas la estrella, feliz de hacer partícipes a sus fanáticos de algunos de los acontecimientos de su vida personal.

Al respecto, Marcus también se tomó el tiempo para explicar los motivos por los cuales extravió su anillo, en un intento por ser precavido. “Me lo quitaba porque iba a trabajar, y dos veces estuve a punto de dejarlo ahí en el camerino, entonces dije: ‘No, lo voy a perder, mejor lo dejo en mi casa’…”, aseguró el actor, quien en este momento se encuentra enfocado y muy motivado con su participación en la telenovela Si nos dejan, la cual ha iniciado transmisiones en Estados Unidos. Lo cierto es que, tras escuchar las palabras de Marcus, Ariadne solo pudo responder de la manera más simpática. “Esto se guardará en mi memoria y, como buena mujer, lo usaré en otras circunstancias…”, aseguró.

¿Qué hay de sus planes de boda?

Fue a mediados de junio cuando Marcus y Ariadne hablaron abiertamente de los planes que tienen para convertirse en marido y mujer, a propósito de que, en 2018, el brasileño le entregó el anillo a su amada, esto durante la celebración del cumpleaños número 32 de la guapa actriz. “La verdad es que la pandemia vino a retrasar y a mover muchas fechas para todos, literalmente, para todo el mundo. Es un proyecto que está frenado, por ahora, y sí, el plan sigue, pero la fecha se pospone ya que se acomoden todo otra vez, ya que podemos estar sin cubrebocas, yo creo que ahí lo vamos a volver a pensar, a ponerle nuevamente fecha”, explicó Marcus para Televisa Espectáculos.

