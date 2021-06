Sofía Aragón y su amorosa felicitación de cumpleaños a su prometido Francisco Bernot

A sólo unos días de que Sofía Aragón dio a conocer que, debido a un proyecto laboral, su boda con Francisco Bernot podría ser pospuesta, la exreina de belleza, reapareció en redes sociales con un post dedicado a su prometido quien, este 25 de junio, celebra su cumpleaños número 35. Con un álbum de fotos en las que compiló las más románticas al lado del empresario, la conductora le dedicó unas cariñosas palabras a quien describió como su mejor amigo. A inicios de esta semana la tapatía reveló al programa Venga la Alegría que, debido a su agenda de trabajo, su boda con Francisco no podría realizarse en noviembre de este año como se tenía prevista: “Para no tener este conflicto de intereses de, tener las dos cosas en el año, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha, hasta nuevo aviso”, explicó.

En esta entrevista, Sofía aseguró que su prometido la respalda en cuanto las decisiones que toma en su carrera y explicó: “Siempre me ha apoyado muchísimo creo que es importante que las personas que te rodean crean en ti y en tus proyectos, sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos, que de repente la vida te presenta, sí caducan, pero el amor no siempre”, dijo. De la misma forma en que Francisco le demuestra su apoyo, este día, Sofía quiso compartir con sus seguidores esta especial felicitación de cumpleaños dedicada a su prometido quien la sorprendió, a finales de 2020, con una propuesta de matrimonio durante sus vacaciones en Nueva York.

Sofía eligió 10 románticas fotos que acompañó del texto: “¡Feliz cumpleaños al mejor amigo y hombre que conozco! A este extraordinario ser humano que llenó de magia mi vida desde que llegó y a quien tanto adoro. Gracias por tanto Papete. Gracias por compartir este año conmigo y regalarme tanta felicidad. ¡Felices 35!”. En las imágenes vemos divertidos momentos de la pareja como su reciente viaje a Punta Mita, donde lamentablemente, durante un clavado al mar Francisco se lesionó el hombro, un momento en el que contó con el apoyo incondicional de su prometida: “Pobre, sí, se fracturó el hombro, tuvo una caída. Él se ha dedicado toda su vida a nadar (…) cayó mal, se botó el brazo, se tronó el hombro, entonces, cirugía cinco días después”, explicó la reina de belleza a Ventaneando.

Sofía no fue la única que recurrió a redes sociales para felicitar al cumpleareño. Sofía Castro, novia de su hermano Pablo, también le dedicó una historia en Instagram al cumpleañero a quien le escribió: “Happy Birthday cuñado. Te adoro”, escribió la actriz sobre una foto en la que aparece abrazando al hermano de su novio. Desde que Sofía y Francisco comenzaron su noviazgo han sido muy cercanos a Sofía Castro y Pablo quienes los acompañaron en la pedida de mano que Francisco organizó para su familia y la de su prometida en Guadalajara, en un sitio llamado Bosque Bello, donde los prometidos y sus familias posaron para las imágenes más especiales rumbo al altar.

La historia de amor entre Sofía y Francisco

En noviembre del año pasado, semanas antes de comprometerse, Sofía presentó, en exclusiva para ¡HOLA!, a Francisco Bernot. En aquel entrañable reportaje, realizado en Las Mañanitas, el hotel del que es socio el empresario y donde se conocieron, los novios nos contaron detalles de su historia de amor: “Empezamos a escribirnos en mayo, de nuevo, ya escribirnos sin parar desde el buenos días, hasta el buenas noches”, contó Francisco en entrevista para ¡HOLA! Tv. Por su parte, Sofía comentó: “Hemos enfrentado situaciones difíciles y lo hemos hecho muy bien, me encanta su familia”, añadió Sofía. El empresario también resaltó que en su relación antes que pareja, son amigos: “Somos demasiado risueños, bromistas, nos llevamos como amigos, prácticamente, somos muy hogareños, así que esa parte es la que nos une”, comentó.