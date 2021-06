Erik Rubín califica de 'absurda' la polémica en la que lo involucraron en redes

Después de que Andrea Legarreta hablara con la prensa sobre el revuelo que provocaron unas fotos de Erik Rubín, en lo que parece una fiesta, al lado de una rubia, es el cantante quien rompe el silencio y, entre risas, calificada de absurda la polémica en la que lo involucraron en redes sociales. Con el título: “Aclaración que no tengo por qué, pero, ahí va”, el cantante reveló que debido a la difusión de esas fotos su familia está siendo blanco de ataques en redes, por lo que solicitó a los medios no maximizar este tipo de noticias que carecen de veracidad. El integrante de Timbriche provocó la reacción de más de 90 mil de sus seguidores, incluidas su hija Mía y su esposa, quienes le dejaron en los comentarios un mensaje de apoyo.

El cantante comentó diciendo: “¡Hola!, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que no tenía planeado dar explicaciones, pero me han estado buscando de todos lados para que dé mi declaración sobre este asunto que se me hace lo más absurdo del mundo, pero, ahí les va. Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum me fui con mi papá a cerrar un negocio allá y precisamente son algunos de los socios con los que estamos haciendo otras cosas me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí en Cancún, precisamente, porque con algunos de ellos vamos a hacer otras cosas. Me habré tomado fotos, habré bailado y he saludado a muchísima gente, dentro de toda esta gente que saludé y con la cual conviví”, detalló.

Continuó revelando por qué aparecía al lado de la mujer: “Tomaron una foto, en donde yo aparezco platicando con una chica, esta chica, además, sale con uno de mis amigos y tal cual, ella hizo un boomerang, estábamos en un lugar público, habré estado esa noche, en esa mesa, ahí no más de 5 minutos y bueno, ahora salió en las redes que yo, que infiel, que qué ando haciendo sin Andrea”, dijo. Sobre su relación con su esposa, dijo: “Les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas sus sueños, sus carreras, yo no sé ustedes qué relación tienen con sus parejas o con sus esposos, los cuales no les permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, ese no es nuestro caso, por lo cual, yo a Andrea no tengo por qué darle explicaciones de nada, porque ella me conoce. Bueno, el chiste es que armaron todo un alboroto”, dijo.

Dio a conocer que esta polémica también alcanzó a Mía y Nina: “Ofenden a mis hijas que, además, ¿ellas qué?, ofenden a Andrea, me ofenden a mí y con esto solamente me doy cuenta que, híjole, hay mucha gente resentida esperando a ver quién se la paga, siento mucho que les pase esto, porque no deben estarla pasando bien, pero también le pido a los medios que no magnifique este tipo de cosas, porque alguien lo subió a las redes y de ahí ya todos los programas están hablando de esto que, la verdad, no tiene importancia para mí y creo que para mucha gente tampoco, porque al parecer faltan notas y para los medios sí, entonces, pues les quería platicar de viva voz qué es lo que está pasando. Y cuídense de las fotos eh, no vayan a platicar con nadie porque ya saben cómo es la gente”, dijo al finalizar en tono de broma.

El apoyo incondicional de su familia

Conmovidas por el gesto de Erik de aclarar esta situación y salir en defensa de su familia, Andrea Legarreta y su primogénita, Mía, le mostraron su apoyo en esta publicación donde su hija le escribió: “Te amo. Siempre orgullosa de ti”. Por otra parte, la conductora de Hoy le reiteró su confianza y le pidió no prestar atención a este tipo de información: “Nosotros sabemos el ser humano que eres amorcito. Nosotras estamos orgullosas de ti en todos sentidos y te amamos profundamente. Hacer caso a esa basura es engrandecerlo. Triste en lo que ha caído un sector de la prensa y otro de la sociedad. Ahora sí, dicho esto, ¡Te regresas a tu celda pero ya!”, escribió mostrando su lado más sarcástico.