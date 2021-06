Mayrín Villanueva cuenta si Eduardo Santamarina tiene celos de Marcus Ornellas, su galán en la ficción

Si alguien está muy orgulloso de los éxitos de Mayrín Villanueva es nada más y nada menos que Eduardo Santamarina, quien le ha brindado todo su apoyo en esta etapa en la que ha asumido un nuevo reto, ahora como protagonista de la telenovela Si nos dejan. Pero, ¿será que el galán tiene celos de las escenas que su esposa realiza junto a Marcus Onellas? Tan sincera como siempre, la intérprete ha despejado esta duda, refiriéndose a la situación de una manera muy simpática, para poner punto final a los rumores, feliz por el éxito que ha tenido esta historia, tras el inicio de sus transmisiones en Estados Unidos.

Sin más rodeos, Mayrín habló sobre su personaje en una entrevista concedida al programa televisivo Despierta América, espacio en el que Alan Tacher no dudó en preguntarle si Eduardo le ha hecho algún tipo de comentario por las escenas junto a Ornellas, quien es considerado uno de los galanes más populares de la pantalla chica. “Ya me tocaba, a Eduardo le toca un deleite, siempre tiene a las mujeres más hermosas para él…”, dijo la actriz de lo más simpática durante la charla, descartando así que el veracruzano sienta celos. “Esas son las fortunas que tienen los hombres, que tienen el ramillete de mujeres siempre, ya me tocaba también…”, agregó con su característico sentido del humor.

Y aunque por ahora Mayrín y Marcus no han llevado a cabo escenas románticas, la estrella está preparada para cuando eso ocurra, por lo que prometió dar detalles de la situación cuando llegue el momento. “Mira, está tan feo que me preocupa esa parte, pero no me ha tocado…”, dijo en tono sarcástico, para destacar cómo marcha ahora todo con su personaje. “Alicia Montiel solo de cafecitos vive, no me ha tocado hacer escenas de pasión, así que ya les platicaré después…”, dijo la guapa intérprete, quien ha dado muestra de su gran profesionalismo a lo largo de este periodo, en el que además se encuentra muy entusiasmada por la estabilidad personal que prevalece en su vida.

¿Celoso? Así respondió Eduardo Santamarina

Fue a finales de marzo cuando Eduardo Santamarina fue cuestionado sobre la participación de su esposa en la telenovela Si nos dejan, despejando las dudas de quienes desearon saber si ver a Mayrín junto a galanes como Marcus Ornellas y Alexis Ayala provocaba en él celos, a lo que respondió sin más rodeos. “No, hombre, es que me la llevo bien con todos y nada más les digo: ‘Ahí se las encargo’”, comentó simpático en entrevista para TVyNovelas, haciendo evidente el apoyo mutuo que existe entre los dos.

Del mismo modo, Santamarina celebró el privilegio que tuvo Mayrín al integrarse a esta producción, que si bien está basada en el clásico Mirada de Mujer, también cuenta con aspectos innovadores para esta nueva versión. “Yo estoy muy contento porque Mayrín tiene un personaje hermoso, además, será una historia contada de una manera diferente a lo que vio el público hace años”, dijo contento en aquella ocasión, haciendo énfasis en la capacidad que ha tenido su amada para seguir trabajando en lo que más le apasiona. “Ella también está haciendo Vecinos, así que la tenemos chambeando de sol a sol”, bromeó.

